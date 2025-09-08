В белорусской колонии умер 36-летний россиянин Андрей Поднебенный, признанный политзаключенным
В колонии № 15 в Могилеве умер 36-летний гражданин России Андрей Поднебенный, которого белорусский правозащитный центр «Вясна» признавал политзаключенным.
О смерти Поднебенного сообщила его мать Валентина в фейсбуке.
Дорогие мои! 3 сентября не стало моего любимого сыночка!!!! Моя кровиночка, моя бусинка отбывал непомерное наказание в Могилеве, ИК-15. Какая-то сволочь лишила его свободы, а далее и жизни… Уходят лучшие. Мои золотые внученьки остались без отца… Радует одно, что более никто не сможет ни физически, ни психологически издеваться над моим сыном… Я верю, что кара Божья настигнет виновного и ни одно преступление не останется безнаказанным…
Точная причина смерти заключенного неизвестна.
На сайте центра «Вясна» говорится, что у Андрея Поднебенного гражданство России, но с шести лет он жил в Беларуси, у него был вид на жительство. Его задержали в ноябре 2021 года. По версии следствия, он поджег машину начальника Управления департамента исполнения наказаний, проколол колеса у 39 троллейбусов, создал и администрировал телеграм-канал и чат, которые были признаны «экстремистским формированием», а также поджег кран на стройке в 2019 году.
В июне 2022 года суд приговорил Поднебенного к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Затем ему добавили еще год и восемь месяцев лишения свободы по статьям о пособничестве «экстремистской» деятельности, оскорблении Александра Лукашенко и представителя власти, а также о возбуждении социальной вражды.
По данным «Вясны», Андрей Поднебенный — девятый политзаключенный, умерший в исправительных учреждениях Беларуси.
В ноябре 2024 года сообщалось, что в той же могилевской колонии № 15 умер гражданин России Дмитрий Шлетгауэр, которого в Беларуси приговорили к 12 годам лишения свободы. Он пробыл в колонии меньше месяца.