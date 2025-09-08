В белорусской колонии умер 36-летний россиянин Андрей Поднебенный, признанный политзаключенным

Дорогие читатели! Вы не смогли бы прочитать этот материал, если бы «Медуза» подчинялась цензуре. Мы работаем, чтобы у вас всегда был доступ к настоящим новостям. Но сейчас нам очень нужна ВАША ПОДДЕРЖКА. Только от вас зависит, будет ли завтра «Медуза». Хочу поддержать «Медуза» работает для тех, кто хочет видеть реальность такой, какая она есть.

В колонии № 15 в Могилеве умер 36-летний гражданин России Андрей Поднебенный, которого белорусский правозащитный центр «Вясна» признавал политзаключенным.

О смерти Поднебенного сообщила его мать Валентина в фейсбуке.

Дорогие мои! 3 сентября не стало моего любимого сыночка!!!! Моя кровиночка, моя бусинка отбывал непомерное наказание в Могилеве, ИК-15. Какая-то сволочь лишила его свободы, а далее и жизни… Уходят лучшие. Мои золотые внученьки остались без отца… Радует одно, что более никто не сможет ни физически, ни психологически издеваться над моим сыном… Я верю, что кара Божья настигнет виновного и ни одно преступление не останется безнаказанным…

Точная причина смерти заключенного неизвестна.

На сайте центра «Вясна» говорится, что у Андрея Поднебенного гражданство России, но с шести лет он жил в Беларуси, у него был вид на жительство. Его задержали в ноябре 2021 года. По версии следствия, он поджег машину начальника Управления департамента исполнения наказаний, проколол колеса у 39 троллейбусов, создал и администрировал телеграм-канал и чат, которые были признаны «экстремистским формированием», а также поджег кран на стройке в 2019 году.

В июне 2022 года суд приговорил Поднебенного к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Затем ему добавили еще год и восемь месяцев лишения свободы по статьям о пособничестве «экстремистской» деятельности, оскорблении Александра Лукашенко и представителя власти, а также о возбуждении социальной вражды.

По данным «Вясны», Андрей Поднебенный — девятый политзаключенный, умерший в исправительных учреждениях Беларуси.

В ноябре 2024 года сообщалось, что в той же могилевской колонии № 15 умер гражданин России Дмитрий Шлетгауэр, которого в Беларуси приговорили к 12 годам лишения свободы. Он пробыл в колонии меньше месяца.