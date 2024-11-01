В белорусской колонии умер россиянин, осужденный по делу о шпионаже. Правозащитники считают его политзаключенным

В могилевской колонии № 15 умер гражданин России Дмитрий Шлетгауэр, которого в Беларуси приговорили к 12 годам лишения свободы, сообщила правозащитная организация «Вясна». Смерть заключенного также подтвердил источник издания «Зеркало».

По предварительной информации правозащитников, Шлетгауэр умер 11 октября. Точная причина его смерти неизвестна. В колонии, отмечает «Вясна», россиянин пробыл меньше месяца.

Из открытых источников известно, что Шлетгауэр — уроженец Славгорода. В 2018 году он получил вид на жительство в Беларуси и работал в Каменке на предприятии по производству полимерных изделий и упаковки.

Суд в Беларуси признал россиянина виновным в содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК Беларуси) и шпионаже (статья 358 УК Беларуси). Правозащитники считают, что Шлетауэру вынесли приговор летом 2024 года, а всего он пробыл в заключении чуть меньше года.

При этом суд по делу Шлетгауэра проходил в закрытом режиме, а информации о нем не было на сайте Верховного суда Беларуси, отмечает «Вясна». Обстоятельства дела неизвестны. Белорусские правозащитники знают лишь, что 30 августа Верховный суд страны в закрытом режиме рассмотрел апелляцию по делу Шлетгауэра. Они считают россиянина политзаключенным.

По данным «Вясны», в Беларуси также был задержан брат Шлетгауэра, но его депортировали в Россию. В чем его обвиняли, не сообщается.

Дмитрий Шлетгауэр стал седьмым политзаключенным, который умер Беларуси, утверждают правозащитники «Вясны». За какой период приводятся эти данные, они не уточнили.

В августе — сентябре 2024 года Александр Лукашенко подписал несколько указов о помиловании политзаключенных. Часть имен помилованных известна правозащитникам, но официально власти Беларуси их не называли.

В октябре Лукашенко заявил, что готов рассмотреть прошение о помиловании от одной из лидеров оппозиции Беларуси Марии Колесниковой. Связи с ней нет с февраля 2023 года. По данным семьи Колесниковой, в колонии политзаключенную подвергают издевательствам и пыткам, не оказывают необходимую ей медицинскую помощь, а также изолировали ее от внешнего мира и других заключенных.

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