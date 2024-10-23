Лукашенко заявил, что готов рассмотреть прошение Марии Колесниковой о помиловании

Александр Лукашенко заявил, что готов рассмотреть прошение о помиловании от белорусских политических заключенных, в том числе одной из лидеров оппозиции Беларуси Марии Колесниковой. Об этом, как сообщает государственное агентство «Белта», он сказал в интервью журналисту «Би-би-си» Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани.

«У нас есть закон: человек осознал свою вину, он обратился к президенту (как и во многих других странах) с просьбой о помиловании — ну что ж, мы рассмотрим. Если будет такое обращение Колесниковой, я обязательно рассмотрю», — сказал Лукашенко.

При этом, пишет «Белта», Лукашенко «удивился», почему Розенберг заявил, что в Беларуси «миллионы в тюрьме», но выделил именно Колесникову. Журналист напомнил ему, что политзаключенная находится в колонии в изоляции и к ней не пускают даже членов семьи.

Какой семье? А где ее семья, вы хоть знаете? Вы даже не знаете, что за семья. Попросил отец ее посетить. Пожалуйста, иди. Он был. Это семья? Кто-то еще хочет из родных, близких посетить ее, будет просьба — мы ее рассмотрим. Там, возможно, такая семья, что им, может, и неинтересно, как вам, посетить Марию Колесникову. Вы печетесь за нее больше, чем родные и близкие. Поэтому если даже вы обратитесь, мы ваше заявление рассмотрим. Я говорю: рассмотрим. «Да», «нет» — это будет видно потом. <…>

«Я категорически против, что вы начинаете личности выделять. Если там сидит миллион, так там все люди одинаковые. А Колесникова и прочие должны ответить перед этими людьми, почему они там оказались. Они многие и говорят: «Мы очумели, одурели, нас обманули». Поэтому мы их рассматриваем в целом. Если человек исправился, не нарушает закон в колонии исправительной, если какие-то показания по здоровью, мы обязательно этих людей, скорее всего, помилуем. Есть комиссия, она рассмотрит и примет решение.

Мария Колесникова перед выборами президента Беларуси 2020 года стала одним из самых ярких лиц белорусской оппозиции. Она входила в предвыборный штаб банкира Виктора Бабарико, который объявил о намерении участвовать в выборах, но был арестован до регистрации кандидатов.

Колесникову задержали в сентябре 2020 года. Перед этим ее попытались силой вывезти из Беларуси, но она порвала свой паспорт на границе. Суд приговорил Колесникову к 11 годам заключения по делу о попытке «захвата власти».

В колонии Колесникову подвергают издевательствам и пыткам, ее изолировали от внешнего мира и других заключенных. Семья политзаключенной подозревает, что администрация колонии не предоставляет Колесниковой необходимую медицинскую помощь.

Последний раз родственники Колесниковой получали от нее письмо в феврале 2023 года. Они знают о ее состоянии по рассказам других людей, которые находились с ней в одной колонии и вышли на свободу. Отцу политзаключенной лишь раз позволили ее навестить — в тюремной больнице в конце 2022 года. По его словам, после этого он пытался добиться свидания, но его не допускали к дочери.

Что происходит с Марией Колесниковой в колонии

«Она очень худая. Ей говорят, что про нее все забыли» Сестра Марии Колесниковой дала интервью Deutsche Welle. Одна из главных политзаключенных в Беларуси отбывает 11-летний срок. Что с ней происходит — никто не знает

Что происходит с Марией Колесниковой в колонии

«Она очень худая. Ей говорят, что про нее все забыли» Сестра Марии Колесниковой дала интервью Deutsche Welle. Одна из главных политзаключенных в Беларуси отбывает 11-летний срок. Что с ней происходит — никто не знает