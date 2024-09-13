Мария Колесникова на заседании в Минском областном суде. Ее приговорили к 11 годам колонии. 6 сентября 2021 года Ramil Nasibulin / БелТА / AFP / Scanpix / LETA

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, осужденная на 11 лет лишения свободы, подвергается издевательствам и пыткам в гомельской колонии № 4. С Колесниковой нет связи с февраля 2023 года. Родные и близкие получают обрывочную информацию о ней от других политзаключенных, которые вышли на свободу и мельком видели Марию в колонии. Семья Колесниковой полагает, что ей до сих пор не удалось восстановиться после медицинской операции, проведенной в 2022-м, и администрация колонии не предоставляет ей необходимую медицинскую помощь. По данным родственников, Колесникова не может есть тюремную еду — в результате она похудела до 45 килограммов при росте 175 сантиметров. О том, что известно о состоянии Марии Колесниковой, в интервью Deutsche Welle рассказала ее сестра Татьяна Хомич.

Семья и соратники Марии Колесниковой получают информацию о ее состоянии по крупицам от бывших белорусских политических заключенных, которые вышли на свободу, уехали из страны и не боятся говорить. «Например, весной этого года женщин перед освобождением помещали в ШИЗО, они смогли мельком увидеть Машу», — объяснила Татьяна Хомич.

По ее словам, родственникам стало известно, что Колесникова сильно похудела, она фактически голодает в колонии. Она весит 45 килограммов при росте 175 сантиметров, рассказывала ее сестра в начале сентября. Потом новой информации семья не получала.

Я ни разу не услышала и опровержения, хотя мне хотелось бы. Не слышала, чтобы кто-то сказал, что Маша хорошо выглядит и все в порядке. Все, что мы слышим, это что она очень худая, но не теряет бодрости духа. Если кто-то с ней пересекался, Маша улыбалась. Разговаривать, конечно, им не дают.

Когда Машу выводят из камеры, ее окружают до шести работников администрации. Также мы знаем, что как минимум однажды ей приносили письма, показывали и рвали у нее на глазах. Когда Маша сказала дежурному в ПКТ (помещение камерного типа — прим. «Медузы»), что у нее вызывает серьезное опасение состояние ее здоровья, на это не было реакции. Когда она спрашивала про письма и передачи, ей говорили, что «про вас все забыли».

Об условиях, в которых Колесникову держат в колонии, известно очень мало. По данным Хомич, политзаключенную периодически помещают в помещение камерного типа и штрафной изолятор, ее изолировали от внешнего мира и других заключенных, не разрешают связаться с родными или адвокатом.

Кроме того, Колесниковой, как предполагает семья, до сих пор не удалось восстановить здоровье — в конце ноября 2022 года Марию госпитализировали с перитонитом из-за прободной язвы. Примерно через неделю после операции ее снова отправили в колонию.

Последний раз адвокат видел Машу в феврале 2023 года, тогда она сказала, что потеряла около 15 килограммов. В декабре 2022 года, через пару недель после операции, передали ей диетическую передачу, она не могла питаться тюремной едой, нужно было что-то вроде пюре.

Боюсь, сейчас ситуация такая же, она многое не может есть из тюремного «меню». У Маши есть средства для «отоварки» в магазине, но сумма ограничена - 40 или 80 рублей, мы точно не знаем. В месяц! Хватит только на чай, кашу, печенье. Там нет холодильника, чайника. Ей разрешают несколько раз в день пользоваться кипятильником.

Мы слышали, что ее периодически доставляют в медицинскую часть колонии. Также была информация о том, что в прошлом году, уже после операции, Машу возили в городскую больницу, но мы не знаем, почему.

Татьяна Хомич и соратники Колесниковой запустили в соцсетях акцию #SOSMaria, в рамках которой призвали обеспечить политзаключенную необходимым питанием, предоставить медицинскую помощь, а также допустить к ней родственников и восстановить с ними переписку.

«Скажу честно, я надеюсь на какую-то человечность со стороны администрации колонии и белорусских властей, у меня нет других вариантов. Также я надеюсь на международную помощь», — добавила Татьяна Хомич.

Подкаст «Медузы» — о том, зачем Лукашенко освобождает некоторых политзаключенных, и что известно о судьбе белорусов, осужденных по политическим мотивам

Все эпизоды Лукашенко начал отпускать политзаключенных. Неужели в Беларуси вдруг началась оттепель? К большому сожалению — нет. Тогда зачем это белорусскому диктатору? 00:00 44:16

Хомич отметила, что в последние несколько лет внимание к политическим репрессиям в Беларуси снизилось, а ситуация с Марией поможет снова привлечь внимание к этой проблеме и побудит Европу как-то отреагировать.

Я считаю, что риторика демократических сил, которая сегодня превалирует, что не должно быть никаких переговоров с режимом, вредна. Для освобождения политзаключенных, улучшения их условий, коммуникация необходима.

Нужно менять риторику и стратегию. Если какие-то шаги Запада, восстановление коммуникации могут привести к освобождению людей, то их нужно делать. Какие-то небольшие уступки. Небольшие, потому что нет доверия к режиму Лукашенко, и для начала нужны небольшие шаги. Сейчас происходят эти помилования, и Запад должен на них реагировать, их приветствовать. Нет иллюзий, что режим станет гуманным, но это вопрос небольших действий, которые могут помочь и продлить этот процесс.

Комментируя заявления в поддержку Колесниковой, с которыми выступили освобожденные в ходе обмена с Западом российские политзаключенные Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, Хомич отметила, что необходимо использовать любую возможность для привлечения внимания к ситуации с Марией Колесниковой.

К освобожденным российским оппозиционерам много внимания. Работает и тот факт, что они были освобождены в результате обмена между Россией и Западом, в котором не было белорусских политзаключенных <…>

Мы часто слышали, что нельзя «вести переговоры с террористами», что это неэтично. Но мы видим, что даже в ситуации войны есть каналы коммуникаций, переговоры ведут с Путиным и приходят к таким важным результатам. Значит, это должно быть доступно и нам <…>

Если есть силы, которые могут нам помочь поднять вопрос на высоком уровне, это нам необходимо. Особенно в условиях, когда спустя четыре года - давайте будем честными - у многих опускаются руки.

Мария Колесникова входила в предвыборный штаб банкира Виктора Бабарико, объявившего о намерении участвовать в выборах президента Беларуси 2020 года, но арестованного до регистрации кандидатов. Перед выборами Колесникова стала одним из самых ярких лиц белорусской оппозиции.

Колесникову задержали в сентябре 2020 года, после того как ее силой пытались вывезти из Беларуси, но на границе она порвала свой паспорт. Через год суд приговорил Колесникову к 11 годам заключения по делу о попытке «захвата власти». Вместе с ней судили адвоката Максима Знака. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Они не признали вину.

Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии — формально по обвинению в экономических преступлениях. О том, что с ним происходит в колонии, также неизвестно.

Интервью бывшего сотрудника МИД Беларуси Павла Слюнькина о шансах на обмен белорусских политзаключенных

«Цену за Колесникову Лукашенко выставляет высокую» В рамках обмена Беларусь отпустила одного гражданина ФРГ — и ни одного политзаключенного. Интервью бывшего сотрудника МИД страны Павла Слюнькина

Интервью бывшего сотрудника МИД Беларуси Павла Слюнькина о шансах на обмен белорусских политзаключенных

«Цену за Колесникову Лукашенко выставляет высокую» В рамках обмена Беларусь отпустила одного гражданина ФРГ — и ни одного политзаключенного. Интервью бывшего сотрудника МИД страны Павла Слюнькина