Виктор Бабарико считался главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Теперь ему дали 14 лет колонии 90% белорусов не верят в его виновность, показал независимый опрос

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Виктор Бабарико в суде в день вынесения приговора, 6 июля 2021 года Рамиль Насибулин / BelTA / AP / Scanpix / LETA

Верховный суд Беларуси приговорил к 14 годам колонии усиленного режима Виктора Бабарико — бывшего главу одного из крупнейших белорусских банков, который в 2020 году баллотировался в президенты страны, был обвинен в экономических преступлениях и не допущен к выборам. Сторона обвинения просила для Бабарико 15 лет лишения свободы, суд снизил этот срок на год. Кроме того, суд назначил Бабарико штраф в размере пяти тысяч базовых величин (более 57 тысяч долларов) и постановил взыскать с него 46 миллионов белорусских рублей (более 18 миллионов долларов) в счет погашения ущерба.

Бабарико был одним из самых заметных белорусских банкиров. Он 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, принадлежащий «Газпрому» и Газпромбанку. Под его началом банк увеличил годовую прибыль со 100 тысяч до 46 миллионов долларов и вошел в семерку системно значимых банков Беларуси первого уровня. Бабарико не уклонялся от общения с журналистами и поддерживал проекты в сфере культуры. Белгазпромбанк стал партнером театрального форума «Театр», открыл культурный центр Ok16 на улице Октябрьская в Минске и сформировал корпоративную коллекцию из работ художников, родившихся в Беларуси. В ней были произведения Марка Шагала, Хаима Сутина, Льва Бакста. Стоимость коллекции оценивалась не менее чем в 20 миллионов долларов.

В 2020 году Бабарико решил баллотироваться в президенты. 12 мая 2020-го Бабарико объявил, что покинул пост главы Белгазпромбанка и решил принять участие в президентских выборах. Он стал одним из двух известных представителей белорусского истеблишмента, решивших составить Александру Лукашенко конкуренцию на выборах; вторым был бывший глава Парка высоких технологий (белорусской Кремниевой долины) Валерий Цепкало.

Бабарико считался основным соперником Лукашенко. 18 мая 2020 года экс-банкир сообщил, что в его инициативную группу по сбору подписей вошли 10 тысяч человек. Сбор подписей стартовал 21 мая, а 1 июня Бабарико отчитался, что за него подписались необходимые для официального выдвижения 100 тысяч человек. К 19 июня, последнему дню сбора подписей, за Бабарико, по данным его команды, подписались 435 тысяч его сторонников.

Еще до окончания сбора подписей Бабарико и его сын были задержаны. 11 июня 2020 года Комитет госконтроля (КГК) Беларуси пришел с обысками в Белгазпромбанк. 15 бывших и нынешних сотрудников банка были задержаны, а Нацбанк Беларуси ввел в банке временную администрацию. В рамках дела из галереи были изъяты 150 картин из корпоративной коллекции Белгазпромбанка (их вернули только через год). 18 июня задержали самого Бабарико и его сына Эдуарда, который руководил его инициативной группой по сбору подписей. Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил о «кукловодах», стоящих за деятельностью Бабарико. «Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в „Газпроме“, а может быть, и выше», — сказал Тертель.

ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать Бабарико кандидатом в президенты. Избирком признал действительными почти 166 тысяч подписей, поданных за него. Но вместе с тем глава ЦИК Лидия Ермошина предложила не регистрировать Бабарико, сославшись на письмо из КГК, в котором говорилось, что экс-банкир участвовал в отмывании денег и выводил преступные доходы за рубеж. Хотя на тот момент суд еще не признал Бабарико виновным, члены ЦИК единогласно поддержали предложение Ермошиной отказать ему в регистрации.

Бабарико начали судить в феврале 2021 года — сразу в Верховном суде. Адвокаты экс-банкира заявили, что Уголовно-процессуальный кодекс позволяет рассматривать его дело в районном или городском суде Минска. Рассмотрение дела сразу в Верховном суде, минуя нижестоящие инстанции, право Бабарико на обжалование приговора, пояснили адвокаты. Они просили передать дело их клиента в нижестоящий суд, но Верховный суд отказал.

Бывшего банкира и его коллег обвинили во взятках и отмывании денег. В качестве взяток обвинение рассматривало дивиденды, которые компании, участвующие в совместном проекте с Белгазпромбанком, выплатили латвийской и эстонской фирмам, якобы связанным с Бабарико. По версии обвинения, в этой схеме участвовали также топ-менеджеры банка; с 2007 по 2020 годы она принесла им и Бабарико 32 миллиона белорусских рублей (12,5 миллиона долларов), в том числе 30,5 миллиона рублей (12 миллионов долларов) самому Бабарико. Полученные деньги он якобы легализовал с помощью покупки бывшего заводского здания, где был оборудован культурный центр Ok16.

Бабарико — единственный из всех фигурантов дела, кто не признал вину. Он назвал уголовное преследование политически мотивированным. Он также заявил, что при задержании ему предъявляли совсем другие претензии, а обвинения, рассматриваемые в суде, стали результатом показаний его бывших коллег, которые оговорили самих себя и его, находясь в СИЗО КГБ. Бабарико также отметил, что за время его руководства Белгазпромбанком ни одна проверка Нацбанка не выявила там серьезных нарушений. В последнем слове Бабарико заявил, что ему «не стыдно за свою жизнь».

Пятеро бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка получили от пяти лет до шести с половиной лет колонии. Все они, в отличие от Бабарико, признали вину. Их родственники попросили Лукашенко о помиловании. Кроме бывших коллег Бабарико, срок в колонии или «химию» получили ряд членов его инициативной группы. Сына экс-банкира Эдуарда Бабарико будут судить отдельно. Ему вменяют в вину уклонение от уплаты налогов, подробности обвинений до сих пор неизвестны.

Больше 90% белорусов не верят в справедливость обвинений в адрес Виктора Бабарико. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House; опрос был проведен в апреле 2021 года, в нем приняли участие 937 белорусов. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала назначенный Бабарико срок «безумным». «14 лет — за веру в идею: однажды нам будет сложно объяснить своим внукам, что это действительно происходило», — написала она в своем телеграм-канале. Защита Бабарико собирается обжаловать приговор и обращаться в комитет по правам человека ООН.

Интервью Виктора Бабарико «Медузе»

«Белорусы перестали терпеть» Интервью Виктора Бабарико — он главный конкурент Александра Лукашенко на выборах. Его называют преступником, а коллег и близких отправляют в СИЗО

Интервью Виктора Бабарико «Медузе»

«Белорусы перестали терпеть» Интервью Виктора Бабарико — он главный конкурент Александра Лукашенко на выборах. Его называют преступником, а коллег и близких отправляют в СИЗО

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