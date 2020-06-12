В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка. Раньше банк возглавлял конкурент Лукашенко на выборах Виктор Бабарико

Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил о задержании 15 бывших и действующих сотрудников , пишет БЕЛТА.

Их задержали в рамках уголовного дела об отмывании денег и неуплате налогов, сообщил глава комитета Иван Тертель. В комитете госконтроля считают, что на базе Белгазпромбанка существовала преступная группа, выводившая деньги за границу.

Многие из задержанных сотрудничают со следствием и дают признательные показания, а также «выдают средства, которые, по их мнению, были получены преступным путем», рассказал Тертель. У задержанных изъяли более четырех миллионов долларов и ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.

Иван Тертель заявил, что у следствия есть «убедительные доказательства» того, что к преступлениям причастен бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который претендует на пост президента Белоруссии. «Не могу себе представить, что то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю», — сказал Тертель.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее 12 июня сообщил, что поручил комитету госконтроля провести проверку работы Белгазпромбанка. Также Лукашенко раскритиковал Виктора Бабарико, руководившего банком в 2000-2020 годах. Президент не назвал его имени, но СМИ сделали вывод, что речь именно о Бабарико.

«Что меня поразило: этот негодяй, иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там… Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня. Ты был руководителем, они у тебя заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет», — заявил Лукашенко.

В Белгазпромбанке сообщили 11 июня, что акционеры банка — российские «Газпром» и «Газпромбанк» — полностью поддерживают компанию и готовы «способствовать разрешению сложившейся ситуации».

Обновление. «Газпром» и Газпромбанк заявили, что 11 июня в Белгазпромбанке незаконно назначили исполняющего обязанности председателя правления и его заместителя, а топ-менеджеров банка задержали. Акционеры банка считают, что это нарушает законы страны и Евразийского экономического союза, пишет «Интерфакс».

Виктор Бабарико планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Белоруссии, назначенные на 9 августа.