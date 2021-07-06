Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы. Он баллотировался в президенты Беларуси, но перед выборами его задержали

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Верховный суд Беларуси приговорил главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Суд огласил приговор на выездном заседании в суде Московского района Минска.

Также Бабарико назначили штраф в размере 5000 базовых величин (более 57 тысяч долларов). Кроме того, суд постановил взыскать с него 46 миллионов белорусских рублей (более 18 миллионов долларов) «в счет погашения причиненного ущерба».

Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил, что защита обжалует вынесенный приговор, поскольку он «основан на обвинениях, которые лежат за пределами права».

Бабарико обвиняли в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. Он не признал вину. Прокурор просил приговорить Бабарико к 15 годам лишения свободы.

По версии обвинения, с 2004 года Бабарико и его помощники систематически получали взятки. Как пишет «Медиазона. Беларусь», в качестве взяток обвинение рассматривало дивиденды, которые компании, учрежденные Белгазпромбанком, выплатили иностранным фирмам, якобы связанным с Бабарико. Обвинение считает, что за 16 лет топ-менеджеры банка получили от корпоративных клиентов более 30 миллионов белорусских рублей (более 11,8 миллиона долларов по нынешнему курсу).

Кроме того, обвинение посчитало, что Бабарико отмывал деньги, когда приобрел в Минске недвижимость на сумму свыше одного миллиона белорусских рублей (394 тысячи долларов).

В мае 2020 года Виктор Бабарико объявил, что будет баллотироваться в президенты Беларуси. В тот момент он считался главным соперником Александра Лукашенко на выборах среди оппозиционеров. В июне в офисе Белгазпромбанка прошли обыски, а Бабарико задержали и отправили в СИЗО КГБ. Ему отказали в регистрации в качестве кандидата. В августе выборы, по данным ЦИК Беларуси, в шестой раз подряд выиграл Александр Лукашенко — это привело к массовым протестам в Беларуси.

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