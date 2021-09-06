Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

6 сентября Минский областной суд приговорил одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову к 11 годам заключения по делу о попытке захвата власти. Адвокат Максим Знак, проходивший с ней по одному делу, получил десять лет колонии. Колесникова будет отбывать срок в колонии общего режима, Знак — в колонии усиленного режима, говорится в сообщении Генпрокуратуры Беларуси. Приговор не вступил в законную силу.

Марию Колесникову и Максима Знака признали виновными в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Беларуси, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им.

Перед оглашением приговора у здания суда выстроилась большая очередь, в которой стояли в том числе европейские дипломаты, но почти никого из собравшихся не пустили внутрь. В зал суда попали только сотрудники государственных белорусских СМИ и члены семей подсудимых. Максим Знак, приветствуя журналистов, пришедших за полчаса до приговора, выразил надежду, что родным и знакомым фигурантов дела хватит места в зале суда.

О ходе судебного процесса почти ничего неизвестно, поскольку оно проходило в закрытом режиме. По словам адвокатов, Максим Знак выступал с последним словом почти три часа и говорил «больше по юридической части», а выступление Марии Колесниковой «было в большей мере эмоциональное», ее несколько раз перебивали, но она смогла сказать все, что хотела.

Защита обжалует приговор, который «не основан на доказательствах», заявил адвокат Марии Колесниковой Евгений Пыльченко. «В ходе разбирательства по делу не подтвердилась ни их (обвиняемых) виновность, ни даже совершение тех преступлений, которые вменялись», — сказал адвокат после заседания суда.

Колесникову и Знака осудили из-за создания Координационного совета белорусской оппозиции, в который они входили. Эту структуру создали в августе 2020 года по инициативе Светланы Тихановской для мирной передачи власти в Беларуси. После этого генпрокурор республики Александр Конюк заявил, что совет белорусской оппозиции создали для захвата власти в стране, а Следственный комитет начал уголовное производство по факту «публичных призывов к захвату власти». Другие участники Координационного совета или находятся в заключении, или вынужденно уехали из страны.

Мария Колесникова перед президентскими выборами 2020 года входила в штаб главного соперника Александра Лукашенко, а затем стала одним из лидеров протеста. Колесникова (как и Максим Знак) работали в предвыборном штабе банкира Виктора Бабарико, который собирался баллотироваться в президенты, считался основным конкурентом Александра Лукашенко, но был арестован до регистрации кандидатов. В июле 2021 года Бабарико приговорили к 14 годам колонии.

В июле 2020 года Колесникова стала одним из трех лидеров объединенного предвыборного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. Двое других лидеров — сама Тихановская и Вероника Цепкало — после президентских выборов под давлением властей покинули Беларусь. Колесникова же осталась в Беларуси.

В сентябре 2020 года Марию Колесникову похитили и попытались силой вывезти из Беларуси, но на границе она порвала свой паспорт. Колесникову похитили в Минске утром 7 сентября. Спустя сутки государственные СМИ Беларуси сообщили, что Колесникову задержали на границе с Украиной. Как рассказали ее соратники, оппозиционерку пытались насильно вывезти из Беларуси, но она порвала свой паспорт, чтобы не проходить паспортный контроль. Затем Колесникову поместили в следственный изолятор в Минске, о чем ее родственникам сообщили 9 сентября. Во время заключения, в октябре, Колесникова отказалась идти на встречу Александра Лукашенко с политическими заключенными — после той встречи часть людей отпустили на свободу, изменив им меру пресечения. Колесникова говорила, что не станет писать прошение о помиловании, потому что невиновна.

Подробнее о похищении Колесниковой Марию Колесникову задержали на границе с Украиной через сутки после того, как она пропала в Минске. Главное

Адвоката Максима Знака, который представлял интересы Колесниковой, задержали 9 сентября 2020 года, почти одновременно с официальным объявлением, что оппозиционерка находится в СИЗО. Вместе с Максимом Знаком был задержан адвокат , который также представлял интересы Колесниковой и работал в штабе Бабарико. Когда Знаку предъявили обвинения в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности, он объявил в СИЗО голодовку, которую держал около 10 дней.

Читайте также

«Любой белорус сможет меня заменить» Интервью соратницы Светланы Тихановской — музыканта Марии Колесниковой. Она единственная из «женского триумвирата», кто остался в Минске

Читайте также

«Любой белорус сможет меня заменить» Интервью соратницы Светланы Тихановской — музыканта Марии Колесниковой. Она единственная из «женского триумвирата», кто остался в Минске

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Александр Бакланов