В Беларуси возбудили уголовное дело из-за создания Координационного совета оппозиции. Лукашенко обвинил его в попытке захвата власти

В Беларуси возбуждено уголовное дело из-за создания и деятельности Координационного совета оппозиции. Об этом заявил генпрокурор республики Александр Конюк, передает белорусская версия агентства Sputnik.

Дело возбуждено по статье 361 Уголовного кодекса Беларуси (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — заявил Конюк.

В руководстве Координационного совета РИА Новости заявили, что не угрожают национальной безопасности Белоруссии. Там добавили, что продолжат работу, несмотря на уголовное дело, пишет «Интерфакс».

Несколько дней назад Александр Лукашенко назвал создание Координационного совета попыткой захвата власти и предупредил, что будет принимать «адекватные меры».

Обновлено. Член президиума совета Максим Знак заявил «Интерфаксу», что после заявлений Лукашенко и возбуждения уголовного дела несколько человек покинули совет, но все члены президиума остались. «Мы с пониманием относимся к тому, что люди не готовы принимать на себя риски. Однако мы не испытываем недостатка в желающих участвовать в работе совета», — сказал Знак.

Создание Координационного совета оппозиции инициировала самая популярная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская. По ее задумке, совет должен обеспечить «трансфер власти» в Беларуси.

Координационный совет был окончательно сформирован 18 августа. В его президиум вошли семь человек, в том числе нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко.

Совет обозначил своей целью новые выборы президента и мирную передачу власти. Его участники подчеркнули, что не стремятся к изменению конституционного строя Беларуси и ее внешнеполитического курса.