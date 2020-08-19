Резолюция Координационного совета оппозиции Белоруссии: мы не ставим целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса

Президиум Координационного совета Белоруссии по итогам первого заседания вечером 19 августа принял резолюцию с основными требованиями к властям.

Целью существования координационного совета указан поиск путей для преодоления кризиса. «Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса», — говорится в резолюции.

Оппозиция требует от властей прекратить насилие, отпустить всех задержанных и политзаключенных, отменить результаты выборов и провести их заново — уже с новым составом избирательных комиссий.