ОМОН разогнал демонстрантов у Минского тракторного завода, умер раненый во время протестов в Бресте Одиннадцатый день протестов в Беларуси. Хроника

новости

Одиннадцатый день протестов в Беларуси. Хроника

Что происходит

В Беларуси одиннадцатый день протестов. С утра в среду ОМОН разогнал участников акции поддержки бастующих рабочих у Минского тракторного завода. Это первый за несколько дней случай вмешательства сотрудников правоохранительных органов в акцию протеста. Задержаны несколько человек

Светлана Тихановская опубликовала видеообращение к Европейскому совету на английском языке. Она попросила лидеров стран ЕС не признавать итоги «сфальсифицированных выборов» и «поддержать пробуждение Беларуси».

Сотрудники бастующей Белтелерадиокомпании заявили, что вместо них на работу вышли приглашенные из России специалисты.

Умер житель Бреста, получивший огнестрельное ранение во время протестов 11 августа. МВД сначала признало, что в Бресте милиция применяла огнестрельное оружие, но затем скорректировало сообщение.

Лукашенко провел заседание Совбеза, посвященное уборочной кампании. Об акциях протеста он все-таки упомянул, поблагодарив рабочих, которые не присоединились к забастовкам.

Что будет

В Беларуси планируются акции поддержки бастующих. Ожидается, что к забастовкам присоединятся новые предприятия.

На 19 августа назначена новая серия митингов в поддержку Александра Лукашенко в крупных городах Беларуси.

На 14:00 назначено первое заседание координационного совета по передаче власти, который был создан по инициативе Тихановской.

Телеграм-каналы объявили сбор участников акций протеста в 18:00 у здания МВД на площади Независимости в Минске.

«Медуза» следит за происходящим в Беларуси в режиме онлайн.