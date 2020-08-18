Координационный совет белорусской оппозиции провел первую пресс-конференцию, на которой была объявлена цель его работы — это проведение новых выборов президента и мирный трансфер власти. Никакой другой политической программы или программы реформ у совета нет. Участники совета заявили, что они не ставят целью захват власти.

Створаная Каардынацыйная рада для перадачы ўлады | В Беларуси создан Координационный совет Радыё Свабода

Координационный совет оппозиции пока сформирован только частично. В него вошли, в частности, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико. Первое рабочее заседание совета запланировано на 19 августа.

Александр Лукашенко обвиняет координационный совет оппозиции в попытке захватить власть в Белоруссии. Он также заявил, что оппозиция выдвигает программу, которая предусматривает выход Белоруссии из Союзного государства, восстановление пограничного контроля с Россией и курс на вступление в НАТО.

В координационном совете обвинили Лукашенко в «попытке манипуляции и обмана» и заявили, что не собираются выходить из союзных структур с Россией и нарушать международные договоренности.