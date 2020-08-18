новости
В центре Минска собрались 10 тысяч человек, в Гомеле и Могилеве прошли акции в поддержку Лукашенко. Хроника Десятый день протестов в Беларуси
Прямой эфир
Что было:
- Массовые акции протеста против объявленных ЦИК результатов выборов проходят на крупнейших предприятиях Беларуси, включая МАЗ и Минский завод колесных тягачей. На эти два завода 17 августа приезжал Лукашенко — рабочие его освистали и потребовали, чтобы он ушел в отставку. Забастовку начали и журналисты государственных каналов.
- 16 августа в Минске прошли два митинга — в поддержку Лукашенко и в поддержку его главной соперницы на выборах — Светланы Тихановской. На провластный митинг, как сообщалось, свозили госслужащих, военных и сотрудников бюджетных организаций со всей страны. Акция за Тихановскую, по данным СМИ, стала крупнейшей в современной истории Беларуси.
- 17 августа протестующие устроили митинг у СИЗО № 1 в Минске, где, предположительно, находится Сергей Тихановский — муж Светланы Тихановской — а также некоторые задержанные участники акций протеста. Тихановского, как стало известно во второй половине дня, увезли из СИЗО № 1 в изолятор в Жодино. Специально перед акцией в его поддержку.
- МВД сообщило о третьем погибшем участнике акций протеста. 16 августа, заявила пресс-служба МВД, протестующего сбил автомобиль на Партизанском проспекте в Минске.
- Александр Лукашенко заявил, что создание Координационного совета, о котором объявила Тихановская, это — попытка захвата власти.
- Координационный совет дал первую пресс-конференцию. Первое заседание пройдет уже завтра, но оно будет закрытым.
- В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко, на них собрались (или свезли) по несколько тысяч человек.
- В Минске на площади Независимости собрались около 10 тысяч человек.
«Медуза» следит за десятым днем протеста в Беларуси в режиме онлайн.