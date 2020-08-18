Лукашенко заявил о планах оппозиции вывести Беларусь из Союзного государства с Россией. В ответ его обвинили в «попытке манипуляции и обмана»

Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности Беларуси заявил, что оппозиция предлагает выйти из Союзного государства, Евразийского союза и , восстановить пограничный и таможенный контроль на границе с Россией, закрыть российские военные объекты на территории Беларуси, ввести «ползучий запрет русского языка», подать заявления о вступлении в ЕС и НАТО, а также создать Белорусскую автокефальную православную церковь.

Как сообщает агентство «Белта», Лукашенко заявил, что все эти пункты входят в программу белорусской оппозиции.

Участница координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила, что расценивает слова Лукашенко как «попытку манипуляции и обмана». По ее словам, вопрос выхода Беларуси из союзных структур с Россией вообще не стоит на повестке дня.

«Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь. Мы считаем, что все существующие договоренности должны соблюдаться. Мы подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно, включая Российскую Федерацию», — цитирует Колесникову агентство «Интерфакс».

Светлана Тихановская, главный противник Лукашенко на прошедших 9 августа выборах, неоднократно говорила, что не имеет политических амбиций, а своей задачей видит подготовку новых выборов президента.

«У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры <…> Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов», — заявила Тихановская в своем обращении 17 августа.