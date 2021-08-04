В Беларуси начинают судить одного из лидеров оппозиции Марию Колесникову. Она порвала паспорт, когда ее хотели вывезти из страны Интервью Колесниковой «Дождю» — максимально коротко
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Обвинения против меня и Максима Знака абсурдны. Нынешняя белорусская власть — «банда подлых, трусливых наперсточников». Мне предлагали «сниматься в кино а-ля Роман Протасевич». Я ответила, что расскажу всю правду о похищении, следствии и беспределе в СИЗО. Я не буду писать прошение о помиловании, потому что невиновна. Людей, которые идут на сотрудничество, не осуждаю — каждый делает свой выбор. Виктору Бабарико вынесли суровый приговор, потому что его боятся. Все разговоры о поддержке России — пыль в глаза. Но Лукашенко проще на коленях ползти за «поддержкой», чем прекратить противостояние в Беларуси. Он, видно, забыл, что жить ему не с Путиным, а с белорусами. Санкции важны, потому что белорусы должны чувствовать, что они не одни в ситуации террора. Оставшись в стране после выборов, я знала, что будет нелегко. В день задержания я не была уверена, что останусь в живых. Ни о чем не жалею. Считаю, что порвать паспорт было правильным решением.
Это приблизительный пересказ интервью Марии Колесниковой. Полную версию интервью можно прочитать тут.
Фото в анонсе: Tatyana Zankovich / EPA / Scanpix / LETA