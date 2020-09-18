Сотрудник штаба Тихановской Максим Знак объявил голодовку в СИЗО из-за обвинения по «делу КС оппозиции»

Член президиума (КС) белорусской оппозиции Максим Знак объявил голодовку в СИЗО после предъявленного обвинения . Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на адвоката Дмитрия Лаевского.

По словам Лаевского, Знак «пришел к выводу», что в Белоруссии не работают механизмы защиты прав человека, поэтому в СИЗО голодовка — один из «немногих оставшихся способов борьбы против беззакония и несправедливости».

Из обвинения, как сказал Лаевский, не ясно, какие именно высказывания Знака СК счел угрозой национальной безопасности. — уточнил адвокат Лаевский.

По такой же, как у Знака, статье обвинили другого члена КС, Марию Колесникову, в случае с ее делом так же не известно, о каких именно действиях идет речь.

КС оппозиции в Белоруссии создали по инициативе Светланы Тихановской, основной соперницы Александра Лукашенко на выборах 9 августа 2020-го. Совет декларирует своей целью мирную передачу власти и новые президентские выборы.

В президиуме совета семь человек, шесть из них задержали, вынудили уехать или насильно вывезли из страны в течение месяца после создания организации.