Члена президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову заставили уехать из Беларуси

Обновление: В белорусском МВД заявили РИА Новости, что Ковалькову отпустили из изолятора по состоянию здоровья для лечения.

Ольгу Ковалькову, входящую в президиум созданного оппозицией Координационного совета по мирной передаче власти, вывезли из Беларуси. Сейчас она находится в Польше.

По словам Ковальковой, «представители власти» забрали ее из изолятора на Окрестина в Минске, где содержат отправленных под административный арест, «посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли». «Я не знала, куда мы едем», — цитирует Tut.by выступление Ковальковой на пресс-конференции в Варшаве в субботу вечером.

«Приехали на переход „Брузги“, — рассказала Ковалькова. — Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы меня подвезли».

Она подчеркнула, что «не планировала и не собиралась уезжать из Беларуси» и расчитывает скоро туда вернуться.

Пограничный комитет Беларуси ранее заявил, что Ковалькова «5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска „Брузги“, прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением Гродно-Варшава и проследовала на территорию Польши» (цитата по «Интерфаксу»).

Ковалькова 25 августа была отправлена под административный арест на 10 суток за организацию несанкционированной акции. 3 сентября, сообщал Координационный совет, Ковальковой назначили еще 15 суток административного ареста. В сообщении говорилось, что Ковалькова остается в изоляторе.

Вместе с Ольгой Ковальковой к 10, а затем и к 15 суткам административного ареста за организацию несанкционированной акции был приговорен лидер стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, также входящий в президиум Координационного совета. О его выходе из-под стражи не сообщалось.

Беларусь ранее покинула главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская. Соратники Тихановской заявили, что ее вынудили уехать из страны.

В начале сентября из Беларуси в Польшу уехал член оппозиционного Координационного совета по мирной передаче власти, бывший министр культуры Павел Латушко. Как подчеркнул Латушко, он лишь временно покинул страну.