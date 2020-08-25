В Белоруссии членов президиума КС оппозиции Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову арестовали на 10 суток

Обновлено. На 10 суток также арестована участница президиума КС Ольга Ковалькова.

Суд Заводского района Минска арестовал на 10 суток члена президиума Координационного совета и лидера стачкома Минского тракторного завода Сергея Дылевского.

Дылевский был арестован по административной статье об организации несанкционированной акции. Его задержали 24 августа вместе с другим членом президиума КС Ольгой Ковальковой.

Дылевский также проходит свидетелем по уголовному делу о призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности — оно было возбуждено после создания КС. Его и четверых других членов президиума (всего в президиуме семь человек) уже вызывали на допрос.