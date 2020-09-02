Бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко, перешедший в оппозицию, уехал из страны

Член оппозиционного Координационного совета по мирной передаче власти, бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко уехал из страны.

Как сообщил Латушко «Нашей Нiве», в настоящий момент он находится в Польше. Об эмиграции речь не идет, подчеркнул он. По словам Латушко, он собирается встретиться с депутатами парламента Польши, чтобы проинформировать их о политический и экономической ситуации в стране, а затем посетить Вильнюс.

Государственное информационное агентство «Белта» ранее репостнуло в своем телеграм-канале сообщение «Желтых сливов», в котором говорилось, что Латушко «в буквальном смысле вывезли за границу в багажнике автомобиля польского посла».

Павел Латушко в 2009-2012 годах был министром культуры Беларуси. В 2012-2019 годах он работал послом во Франции, а затем занял должность директора Национального академического театра имени Янки Купалы. После того как Латушко поддержал протесты, начавшиеся 9 августа после объявления результатов выборов президента, его уволили с поста директора театра имени Янки Купалы. Вслед за Латушко об уходе из театра объявили и актеры.

Координационный совет по мирной передаче власти в Беларуси был создан по инициативе Светланы Тихановской — основной соперницы Александра Лукашенко на выборах. Тихановская не признала результаты голосования, объявленные ЦИК. Через несколько дней после выборов она покинула Беларусь и перебралась в Литву. Соратники Тихановской заявляли, что ее вынудили уехать из страны.