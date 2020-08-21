Тихановская дала первую пресс-конференцию после отъезда в Литву. Она пообещала вернуться в Беларусь и отказалась обсуждать угрозы, которые ей поступали

Насилие против протестующих должно прекратиться, политзаключенных должны освободить, выборы президента должны пройти заново. Я пока не думала, буду ли участвовать в новых выборах, потому что сначала их нужно добиться. «Я безумно люблю свою родину и очень хочу туда вернуться. Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности». Мой муж знает, что я и наши дети за рубежом, он рад, что мы в безопасности. Я не знаю, сколько будут продолжаться протесты, но белорусский народ уже никогда не сможет принять нынешнюю власть, простить насилие во время мирных демонстраций. Рабочим, которые объявили забастовки, будет помогать . Я бы не хотела обсуждать, какие угрозы мне поступали и что происходило перед моим отъездом в Литву. Москва со мной не связывалась. Я призываю все страны мира уважать суверенитет Беларуси. Я надеюсь, что здравый смысл возобладает, белорусские власти выйдут на диалог, состоятся новые выборы.

Цитаты Светланы Тихановской приведены в кавычках. Полную версию пресс-конференции можно посмотреть тут.

Пересказала Ольга Корелина Фото в анонсе: EPA / Scanpix / LETA