Светлана Алексиевич (третья слева) в окружении европейских дипломатов, 9 сентября 2020 года Konrad Rikardson / МИД Швеции / EPA / Scanpix / LETA

Дипломаты из стран Европы второй день подряд дежурят дома у писательницы Светланы Алексиевич, члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии. По их словам, они делают это, чтобы защитить ее от возможного преследования.

Утром 9 сентября Алексиевич пожаловалась на звонки в дверь, а также на мобильный телефон с неизвестных номеров. «Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме координационного совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не координационный комитет. Восстала страна», — заявила Алексиевич.

После публикации обращения домой к писательнице приехали дипломаты сразу из нескольких европейских стран — Литвы, Польши, Германии, Словакии, Чехии, Швеции.

«Мы получили сигналы, что в ее квартиру звонят неизвестные люди, вероятно, представители безопасности или милиции. Мы решили, что ей может грозить задержание, так как Алексиевич — последний член Координационного совета, который не задержан или не уехал из Белоруссии», — заявил посол Литвы в стране Андрюс Пулокас. Как сообщил один из дипломатов, они намереваются дежурить в квартире посменно, в том числе и ночью.

На следующий день 10 сентября количество дипломатов, приехавших поддержать Алексиевич, увеличилось. Как рассказала глава МИД Швеции Анн Линде, на этот раз дома у писательницы собрались дипломаты из 27 стран Евросоюза и официальный представитель ЕС. «Мы продолжаем защищать ее безопасность и благополучие», — написала Линде в твиттере.

Григорий Левченко