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Что случилось с президиумом Координационного совета белорусской оппозиции за месяц. В одной картинке
08:52, 9 сентября 2020
Источник: Meduza
9 сентября в Минске
задержали
юриста Максима Знака — последнего из активных членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции, о создании которого Светлана Тихановская
объявила
14 августа. Из-за создания совета СК Беларуси возбудил уголовное дело. За неполный месяц шестеро из семи членов президиума Координационного совета были
задержаны
, под давлением
уехали
из Беларуси или против своей воли
были вывезены
из страны. На свободе остается седьмой член президиума, писательница и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, но ее уже
вызывали
на допрос в СК, а 9 сентября к ней, предположительно,
пришли
с обыском.
Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA
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