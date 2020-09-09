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Что случилось с президиумом Координационного совета белорусской оппозиции за месяц. В одной картинке

Источник: Meduza
9 сентября в Минске <a href="https://meduza.io/news/2020/09/09/v-minske-lyudi-v-shtatskom-zaderzhali-maksima-znaka-poslednego-iz-aktivnyh-chlenov-prezidiuma-koordinatsionnogo-soveta-oppozitsii" target="_blank">задержали</a> юриста Максима Знака — последнего из активных членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции, о создании которого Светлана Тихановская <a href="https://meduza.io/news/2020/08/14/svetlana-tihanovskaya-ob-yavila-o-sozdanii-koordinatsionnogo-soveta-dlya-obespecheniya-peredachi-vlasti-v-belorussii" target="_blank">объявила</a> 14 августа. Из-за создания совета СК Беларуси возбудил уголовное дело. За неполный месяц шестеро из семи членов президиума Координационного совета были <a href="https://meduza.io/feature/2020/09/08/mariyu-kolesnikovu-zaderzhali-na-granitse-s-ukrainoy-cherez-sutki-posle-togo-kak-ona-propala-v-minske-glavnoe" target="_blank">задержаны</a>, под давлением <a href="https://meduza.io/news/2020/09/02/byvshiy-ministr-kultury-belarusi-pavel-latushko-pereshedshiy-v-oppozitsiyu-uehal-iz-strany" target="_blank">уехали</a> из Беларуси или против своей воли <a href="https://meduza.io/news/2020/09/05/belorusskie-pogranichniki-zayavili-chto-chlen-prezidiuma-koordinatsionnogo-soveta-oppozitsii-olga-kovalkova-pokinula-stranu" target="_blank">были вывезены</a> из страны. На свободе остается седьмой член президиума, писательница и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, но ее уже <a href="https://meduza.io/news/2020/08/26/nam-nuzhna-pomosch-mira-i-mozhet-byt-rossii-svetlana-aleksievich-o-preodolenii-krizisa-v-belarusi" target="_blank">вызывали</a> на допрос в СК, а 9 сентября к ней, предположительно, <a href="https://t.me/nexta_tv/4030" target="_blank">пришли</a> с обыском.
9 сентября в Минске задержали юриста Максима Знака — последнего из активных членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции, о создании которого Светлана Тихановская объявила 14 августа. Из-за создания совета СК Беларуси возбудил уголовное дело. За неполный месяц шестеро из семи членов президиума Координационного совета были задержаны, под давлением уехали из Беларуси или против своей воли были вывезены из страны. На свободе остается седьмой член президиума, писательница и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, но ее уже вызывали на допрос в СК, а 9 сентября к ней, предположительно, пришли с обыском.

Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA