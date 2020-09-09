Люди в штатском увезли в неизвестном направлении члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции, юриста Максима Знака. Об этом «Интерфаксу» сообщили в штабе Виктора Бабарико, откуда забрали Знака.

«Максим покинул штаб Бабарико в сопровождении людей в масках и штатском. Они сели в микроавтобус и уехали», — сказал собеседник агентства.

Адвокат Знака Дмитрий Лаевский сообщил Tut.by, что делом занимается Следственный комитет. «Сейчас у Максима Знака дома планируется обыск. Причины и поводы неизвестны», — сказал Лаевский.

Максим Знак оставался единственным активным членом президиума Координационного совета, который не был задержан, не уехал из Беларуси или не был тайно вывезен оттуда. Кроме него, на свободе в стране осталась еще один член президиума, писательница и нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич, но она не принимала активного участия в работе КС по состоянию здоровья.

7 сентября в Минске похитили другого члена президиума КС, одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову. 8 сентября ее пытались насильно вывезти из Беларуси в Украину, но она порвала свой паспорт на границе. После этого Колесникову задержали. Где она, до сих пор точно неизвестно.