Марии Колесниковой предъявили обвинение по статье об угрозе национальной безопасности Белоруссии

Члену президиума белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявили обвинение по статье о призывах к действиям, угрожающим безопасности Белоруссии. Об этом сообщает белорусский СК.

Часть 3 статьи 361 УК Белоруссии, которую вменяют Колесниковой, предполагает от двух до пяти лет лишения свободы.

В призывах к каким именно действиям, перечисленным в белорусского УК, обвиняют Колесникову, не уточняется.

Колесникова находится в СИЗО, о ее задержании стало известно 8 сентября. В августе госагентство «Белта» сообщило, что СК начал уголовное производство по факту «публичных призывов к захвату власти».

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявлял, что на захват власти направлены «создание и деятельность координационного совета [оппозиции]».

Белорусский Следственный комитет 9 сентября рассказал о расследовании дела по части 3 статьи 361. «Захват власти» или другие конкретные формулировки статьи 361 в релизе ведомства не упоминался. В том же сообщении СК назвал Колесникову подозреваемой.