«Белта» сообщила, что Мария Колесникова задержана на границе с Украиной. Накануне очевидец говорил, что ее похитили в центре Минска

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов в ночь на 8 сентября пересекли границу Беларуси с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничный комитет республики.

По информации государственного агентства «Белта», оппозиционеры пытались покинуть территорию Беларуси. Колесникову задержали, а Родненков и Кравцов сейчас на Украине.

В телеграм-канале «Белты» опубликовано видео, на котором Иван Кравцов заявляет, что принял решение уехать из страны.

Источник в окружении оппозиционеров сообщил «Интерфаксу», что Колесникова, Родненков и Кравцов не собирались уезжать из Беларуси. По словам собеседника агентства, белорусские спецслужбы могли доставить их на границу с Украиной из следственного изолятора, после чего вынудили покинуть страну. Источник агентства подтвердил, что Колесникову задержали при пересечении границы. Источник назвал произошедшее инсценировкой или провокацией спецслужб.

Анонимный провластный телеграм-канал «Желтые сливы» утверждает, что члены координационного совета оппозиции пытались «прорваться» через границу на автомобиле и якобы чуть не сбили пограничника, после чего Колесникову «выбросили из машины». В Госпогранкомитете Беларуси повторили эту же версию.

В еще одном провластном телеграм-канале ATN_NEWS опубликовали видео «прорыва»: на записи неопознанный автомобиль спокойно проезжает через пропускной пункт.

Обновление. В пограничной службе Украины сообщили телеканалу «Белсат», что оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков прибыли на украинские пункты пропуска, а Мария Колесникова — нет.

Утром 7 сентября Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов перестали выходить на связь. По свидетельствам очевидцев, люди в гражданской одежде и в масках схватили Колесникову в центре Минска и затащили ее в темный микроавтобус с надписью «Связь», после чего увезли в неизвестном направлении.

В МВД, Следственном комитете и Комитете госконтроля говорили, что не знают о задержании Колесниковой. В КГБ Беларуси ситуацию не комментировали.

В июле Мария Колесникова стала одним из трех лидеров объединенного предвыборного штаба Светланы Тихановской. Двое других лидеров — сама Тихановская и Вероника Цепкало — после президентских выборов вынужденно уехали из Беларуси.

Колесникова после выборов осталась в Беларуси и вошла в президиум Координационного совета оппозиции, который создали по предложению Тихановской. Белорусские власти возбудили уголовное дело из-за создания совета.

В начале сентября Колесникова объявила, что штаб Виктора Бабарико намерен создать политическую партию «Вместе».