Штаб Виктора Бабарико объявил о создании партии «Вместе»

Штаб бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико намерен создать политическую партию «Вместе». Об этом говорится в видеообращении, которое размещено в телеграм-канале штаба.

Ролик состоит из двух частей: обращения Виктора Бабарико (очевидно, оно было записано еще до его ареста) и обращения лидера его штаба Марии Колесниковой.

Мы создаем партию Виктор Бабарико

«Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», — заявил Бабарико.

По его словам, главными целями партии станут конституционная реформа, улучшение экономики и повышение гражданской активности в Беларуси. Документы на регистрацию партии будут поданы в ближайшее время, заявила Колесникова.

Координационный совет белорусской оппозиции, в президиум которого входит Колесникова, не изменит формат работы из-за создания партии «Вместе», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе совета.

Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико считался одним из самых популярных соперников Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси. В июне он был задержан по делу о махинациях в Белгазпромбанке. ЦИК отказался допустить его к выборам.

В июле штаб Бабарико и штаб еще одного недопущенного кандидата Валерия Цепкало объединились со штабом Светланы Тихановской. По версии ЦИК, на выборах президента 9 августа Тихановская заняла второе место, набрав 10% голосов. Ее сторонники не признали этот результат.

После голосования в Беларуси начались массовые акции с требованием отставки Александра Лукашенко. Тихановская, которая вынуждена была уехать в Литву, инициировала создание Координационного совета оппозиции. Он заявил своей целью мирную передачу власти.