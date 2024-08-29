«Новы Час»: в колонии в Беларуси «всячески издеваются» над политзаключенной Марией Колесниковой. Переданные ей письма рвут у нее на глазах

Белорусское издание «Новы Час» сообщает, что одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, осужденная на 11 лет лишения свободы, подвергается издевательствам в гомельской колонии № 4, где она находится. Об этом изданию рассказал неназванный источник.

По словам собеседника издания, с октября 2023 года Колесниковой не передают письма, при этом «рвут их» у нее на глазах и «всячески издеваются». Источник отметил, что, когда Колесникова просила предоставить ей медицинскую помощь, к ней очень долго не допускали врачей.

«Когда Марию Колесникову куда-то ведут, перекрывают всю тюрьму. Такое ощущение, будто военное положение», — рассказал источник.

Он добавил, что сотрудники колонии издеваются над другими политзаключенными, например, над правозащитницей Анастасией Лойко. По его словам, сотрудники колонии «манипулируют информацией о том, умерла ли ее собака».

Мария Колесникова — соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской на выборах 2020 года — приговорена к 11 годам лишения свободы в конце 2021 года. Ее признали виновной по статьям о призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности, создании экстремистской группировки и заговоре с целью захвата власти.

Колесникову осудили после того, как белорусские спецслужбы безуспешно пытались выдворить ее из страны. Колесникову привезли на границу с Украиной и насильно направили к украинскому КПП, однако в нейтральной зоне она порвала свой паспорт, и пограничники ее не пропустили.

По данным правозащитного проекта «Вясна» на 28 августа, в Беларуси 1368 политических заключенных.

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