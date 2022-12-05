Марию Колесникову отправили после операции обратно в колонию в Гомеле. В телеграме появилось ее фото вместе с отцом
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Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, попавшая в реанимацию, переведена после операции из больницы обратно в колонию, где она отбывает 11-летний срок. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба Виктора Бабарико.
Отцу оппозиционерки Александру Колесникову разрешили 10-минутное свидание с дочерью. «Она жива. Маша похудела, у нее пока что мало сил», — говорится в канале. Также в сообщении подтверждается диагноз, который стал причиной ее экстренной госпитализации — прободная язва.
Мария Колесникова попросила передать врачам больницы скорой помощи, которые спасли ей жизнь, огромное спасибо.
Сейчас Колесникова находится в медицинском стационаре колонии в Гомеле, где пробудет еще не менее десяти дней под присмотром врачей.
В провластных белорусских телеграм-каналах 5 декабря распространилось фото Колесниковой вместе с отцом в больничной палате — на нем она улыбается.