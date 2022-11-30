Мария Колесникова, ставшая лицом белорусских протестов в 2020-м и осужденная на 11 лет, попала в реанимацию Ее прооперировали, но диагноз не говорят даже ее отцу

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Рамиль Насибулин / БелТА / AFP / Scanpix / LETA

Мария Колесникова, ставшая одной из самых узнаваемых фигур белорусских протестов 2020 года и осужденная из-за них, попала в реанимацию. Об этом 29 ноября со ссылкой на адвоката Колесниковой сообщил штаб политика Виктора Бабарико, в который Мария входила в 2020-м. По данным штаба, 28 ноября Колесникову доставили из женской колонии в Гомеле в городскую больницу скорой помощи с «хирургической патологией». Ее прооперировали и поместили в реанимационное отделение. «Сейчас она в стабильно тяжелом состоянии с улучшением», — писал штаб 29 ноября.

По словам врачей, операция прошла успешно, Колесникова в сознании. Но отцу не дают ее увидеть, рассказал штаб Бабарико 30 ноября. По его информации, адвоката к Колесниковой не пускали почти две недели, с 17 ноября. Когда именно Марии стало плохо, неизвестно, но в больницу ее доставили уже в тяжелом состоянии. По словам врачей, операция прошла успешно, Мария все еще в тяжелом состоянии, но якобы в сознании и получает необходимое лечение. В больницу приехал ее отец Александр Колесников, но его к ней не пускают — как и адвоката. Общение отца с врачами проходит в присутствии сотрудников МВД, сообщил штаб Бабарико.

По неподтвержденной информации, у Колесниковой . При этом официально медработники отказались сообщить ее диагноз даже отцу: для этого якобы нужно заявление самой Марии. Общение отца с врачами проходит в присутствии сотрудников МВД. По словам источника белорусской версии , Колесникову охраняют три человека: один, вооруженный, возле дверей в палату, и еще два внутри. Штаб Бабарико сообщал, что 30 ноября ожидается перевод Марии из реанимации в хирургическую палату, но, по данным "Радио Свобода", пока ее не перевели.

До госпитализации Колесникова находилась в штрафном изоляторе (ШИЗО). По информации штаба Бабарико, в первой половине ноября администрация колонии наложила на нее взыскания за якобы невежливое обращение и «нахождение в рабочее время не в том месте». Колесникова оказалась в ШИЗО не позднее 22 ноября, но когда именно и на какой срок ее туда поместили, было неизвестно: адвокату несколько раз отказывали в посещении Марии. Он подавал жалобы из-за этого и указывал, что опасается за состояние здоровья своей подзащитной, но никакой реакции на обращения не получил.

Мария Колесникова — профессиональный музыкант и организатор культурных проектов, которая перед выборами президента Беларуси 2020 года вошла в штаб одного из претендентов на президентский пост банкира Виктора Бабарико. Колесникова стала лицом штаба Бабарико, а после задержания банкира вошла в число лидеров объединенного предвыборного штаба Светланы Тихановской. Двое других лидеров — сама Тихановская и жена еще одного соперника Лукашенко Вероника Цепкало — после президентских выборов 9 августа вынужденно уехали из Беларуси. Колесникова осталась и оказалась одним из самых узнаваемых лиц начавшихся в стране протестов.

В начале сентября 2020-го белорусские силовики попытались насильно депортировать Колесникову из Беларуси, но она порвала свой паспорт. При этом официально в Минске заявлялось, что Колесникова якобы была задержана, когда пыталась уехать в Украину. После этого Марию уже не отпустили. Ей были предъявлены обвинения в попытке захвата власти и экстремизме. В сентябре 2021 года белорусский суд приговорил Колесникову к 11 годам колонии общего режима. Она неоднократно отказывалась писать прошение о помиловании, говоря, что невиновна.

На госпитализацию Колесниковой отреагировали западные политики (официальный Минск — нет). Спикер Госдепартамента США Нед Прайс, глава Европарламента Роберта Метсола, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказали озабоченность состоянием здоровья Марии и призвали ее освободить. Светлана Тихановская заявила: «Маша — настоящий лидер и символ перемен для всей Беларуси. Но еще она моя боевая подруга. <…> Пусть на расстоянии, но я крепко обнимаю тебя, моя родная. Здоровья тебе и силы выбраться из этого кошмара. Сейчас для всех нас главное — твое здоровье».

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