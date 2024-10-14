Семья одной из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой более полутора лет, с февраля 2023 года, не получала от нее писем из гомельской колонии № 4. Ее отец Александр Колесников несколько раз пытался добиться свидания с дочерью, но ему не удалось увидеть заключенную, говорится в статье Associated Press.

Колесников рассказал изданию, что во время его последней попытки навестить дочь сотрудники колонии заявили ему: «Если она не звонит или не пишет, значит, она этого не хочет». «Я могу только молиться богу, чтобы она была еще жива. Власти игнорируют мои просьбы о встрече и письмах — это ужасное чувство беспомощности для отца», — сказал Колесников в беседе с AP.

Бывшая заключенная Наталья (имя изменено), камера которой находилась рядом с камерой Колесниковой и которая вышла на свободу в августе 2024-го, сообщила, что в мае или июне политзаключенную госпитализировали. Почему это произошло и к чему привело — неизвестно.

Когда Колесникову куда-либо перемещают, заключенные знают об этом, потому что, по словам Натальи, «в блоке будто бы объявляют военное положение». «Другим заключенным строго запрещено не только разговаривать, но даже переглядываться с Марией», — рассказала она.

При этом Наталья утверждает, что в течение полугода не слышала, чтобы Колесникова разговаривала с сотрудниками колонии. Другие заключенные рассказывали Наталье, что слышали, как политзаключенная просила о медицинской помощи, но врачи очень долго не приезжали. Произошло ли это до или после госпитализации в мае-июне, в статье не уточняется.

Мария Колесникова входила в предвыборный штаб банкира Виктора Бабарико, который объявил о намерении участвовать в выборах президента Беларуси 2020 года, но был арестован до регистрации кандидатов. Перед выборами Колесникова стала одним из самых ярких лиц белорусской оппозиции.

Колесникову задержали в сентябре 2020 года — после того как ее силой пытались вывезти из Беларуси, но на границе она порвала свой паспорт. В итоге суд приговорил ее к 11 годам заключения по делу о попытке «захвата власти».

В колонии Колесникову подвергают издевательствам и пыткам, ее изолировали от внешнего мира и других заключенных. Семья политзаключенной также подозревает, что администрация колонии не предоставляет Колесниковой необходимую медицинскую помощь.

Что еще известно о том, в каком состоянии находится Мария Колесникова

«Она очень худая. Ей говорят, что про нее все забыли» Сестра Марии Колесниковой дала интервью Deutsche Welle. Одна из главных политзаключенных в Беларуси отбывает 11-летний срок. Что с ней происходит — никто не знает

Что еще известно о том, в каком состоянии находится Мария Колесникова

«Она очень худая. Ей говорят, что про нее все забыли» Сестра Марии Колесниковой дала интервью Deutsche Welle. Одна из главных политзаключенных в Беларуси отбывает 11-летний срок. Что с ней происходит — никто не знает