Лукашенко помиловал еще 37 политзаключенных. Это уже третий указ о помиловании за последний месяц

Александр Лукашенко «в преддверии Дня народного единства» подписал указ о помиловании 37 белорусских политзаключенных, осужденных за «преступления экстремистской направленности». Об этом сообщают связанный с его пресс-службой телеграм-канал «Пул первого» и агентство «БелТА».

Указ, который в пресс-службе Лукашенко называют «очередным жестом гуманизма со стороны государства по отношению к оступившимся», был подписан 16 сентября.

В числе помилованных шесть женщин. Их имена, как и имена остальных, не называются. Пресс-служба сообщает, что некоторые из помилованных «имеют хронические заболевания, являются инвалидами, пенсионерами».

Все они, как утверждается, «раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу» и «вести законопослушный образ жизни».

Первый указ о помиловании белорусских политзаключенных был подписан 16 августа. По нему на свободу вышли 14 женщин и 16 мужчин. Их имена не назывались, но позже независимые издания установили 25 из 30 человек. Старший советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказывал, что белорусские правозащитники через дипломатов и организации передали Минску списки тяжелобольных политзаключенных, которых нужно освободить.

Затем Лукашенко 4 сентября подписал указ о помиловании еще 30 человек — семи женщин и 23 мужчин. Их имена снова не были названы; его пресс-служба, как и в первый раз, сообщила, что помилованные признали вину и «искренне раскаялись». Часть имен правозащитникам известна, однако официально данные помилованных до сих пор не сообщались.