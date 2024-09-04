Лукашенко помиловал еще 30 политзаключенных. Их имена снова не названы

Александр Лукашенко помиловал еще 30 человек, осужденных за «преступления протестной направленности», сообщил близкий к белорусской администрации телеграм-канал «Пул первого».

В числе помилованных семь женщин и 23 мужчины. Их имена не называются. Большинство из них, как уточняет пресс-служба Лукашенко — родители несовершеннолетних и малолетних детей.

Все освобожденные, как утверждает «Пул первого», подали ходатайства о помиловании, признали вину, а также «искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни». Контролировать их поведение на свободе будет МВД, сообщает пресс-служба.

О первой группе помилованных политзаключенных, также состоящей из 30 человек, стало известно 16 августа. Их имена в сообщении пресс-службы Лукашенко не разглашались. Вскоре независимые издания выяснили, что незадолго до этого на свободу вышли несколько политзаключенных. Старший советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал, что белорусские правозащитники через дипломатов и организации передали Минску списки тяжелобольных политзаключенных, которых нужно освободить. В этих списках была часть помилованных Лукашенко. В итоге правозащитники установили имена 25 человек из 30 помилованных.