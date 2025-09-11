LRT: один из белорусских политзаключенных отказался ехать в Литву и вернулся в Беларусь. Предположительно, это Николай Статкевич

Служба охраны государственной границы Литвы заявила, что один из белорусских политзаключенных, освобожденных 11 сентября, покинул нейтральную зону на границе и вернулся в Беларусь. Об этом литовской телерадиокомпании LRT сообщил представитель службы Гедрюс Мишутис.

«Он находился на той стороне и в Литву не переходил, попыток пересечь границу не было. Сейчас его уже нет, потому что он удалился вглубь пункта», — сказал Мишутис.

Он не назвал имя политзаключенного, но белорусские издания «Наша Нiва» и «Зеркало» пишут, что речь идет о бывшем кандидате в президенты Беларуси Николае Статкевиче.

На вопрос, ушел ли мужчина по собственной воле, Мишутис отметил, что его сопровождали несколько белорусских служащих, но он шел сам.

Статкевич после освобождения несколько часов находился на нейтральной зоне белорусско-литовской границы и отказывался уезжать из Беларуси. Его можно было увидеть на камерах видеонаблюдения, установленных на границе.

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Денис Кучинский в разговоре с «Зеркалом» заявил вечером 11 сентября, что Статкевича уже нет в нейтральной зоне. «И это, конечно, очень беспокоит и тревожит. Похоже, что он уже находится на беларусской стороне. У каждого человека должен быть выбор, что и как делать», — сказал он. «Зеркало» напоминает, что Статкевич ранее уже отказывался покидать Беларусь.

Николаю Статкевичу 69 лет. Он находится в оппозиции с 1990-х годов. Он был кандидатом в президенты на выборах 2010 года, а после них получил шесть лет колонии по делу об организации протестов. Статкевич отказался писать прошение о помиловании, но Лукашенко досрочно освободил его в 2015 году. В мае 2020 года, незадолго до президентских выборов в Беларуси, Статкевича задержали в Минске. В декабре 2021 года его приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в организации «массовых беспорядков».

Читайте также

Лукашенко освободил (и решил депортировать) 52 белорусских политзаключенных Среди них его непримиримый политический противник Николай Статкевич. Он отказался покидать Беларусь

Читайте также

Лукашенко освободил (и решил депортировать) 52 белорусских политзаключенных Среди них его непримиримый политический противник Николай Статкевич. Он отказался покидать Беларусь