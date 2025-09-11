Лукашенко встретился в Минске с представителем Трампа и предложил США «глобальную сделку» по освобождению политзаключенных. На свободу вышли 52 человека

Александр Лукашенко провел в Минске встречу с представителем президента США Джоном Коулом. Видео встречи опубликовал телеграм-канал пресс-службы Лукашенко «Пул Первого».

В ходе беседы стороны обсудили вопрос освобождения политзаключенных в Беларуси. Лукашенко предложил «глобальную сделку».

«Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи, скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников, или как там… Политзаключенных и еще чего-то… Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально», — заявил Лукашенко.

Я вам выскажу свою позицию. Она всем в Беларуси известна. Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях. Тем более они не за политику осуждены. У нас статей таких нет в Уголовном кодексе. Если Дональду интересно, мы ему можем по каждому человеку представить суть его правонарушений и преступлений. Если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку. Как любит господин Трамп [говорить], большую сделку. Он это так называет. Поэтому откровенно говорю, что мы здесь ничего не прячем.

В это же время посольство США в Вильнюсе сообщило, что в Беларуси освобождены 52 политзаключенных различных национальностей — сейчас они на пути в Литву. По данным белорусских СМИ, среди освобожденных — политик Николай Статкевич, философ Владимир Мацкевич, гражданка Литвы Алена Романаускене.

Помимо обсуждения темы освобождения политзаключенных, Джон Коул на встрече с Лукашенко объявил, что США снимают санкции с авиакомпании «Белавиа», а также рассматривают вопрос о возвращении своего посольства в Минск.

21 июня Александр Лукашенко принимал в Минске спецпредставителя президента США Кита Келлога. В тот же день было объявлено об освобождении 14 политзаключенных. Среди них был оппозиционер Сергей Тихановский, муж бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Читайте также

Лукашенко впервые за 31 год поговорил с президентом США. Трамп позвонил ему по пути на Аляску Почему это событие можно назвать прорывом в отношениях Беларуси и Запада? Объясняет Артем Шрайбман (Carnegie Politika)

Читайте также

Лукашенко впервые за 31 год поговорил с президентом США. Трамп позвонил ему по пути на Аляску Почему это событие можно назвать прорывом в отношениях Беларуси и Запада? Объясняет Артем Шрайбман (Carnegie Politika)