В Киеве число погибших в результате российского удара увеличилось до 30 человек

В Киеве из-под завалов жилого дома, разрушенного в результате российского удара 2 июля, извлекли тела еще троих погибших, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом количество погибших увеличилось до 30 человек.

Россия в ночь на 2 июля нанесла масштабный удар по Киеву ракетами и беспилотниками. Повреждения были зафиксированы во всех районах украинской столицы. В частности, в Деснянском районе разрушен девятиэтажный жилой дом, в Дарницком районе частично разрушены пятиэтажный и девятиэтажный жилые дома. По данным главы МВД Украины Игоря Клименко, в результате российской атаки повреждения получили более 20 жилых домов.

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