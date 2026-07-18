Война 1606-й день. Украина бьет по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. Есть погибшие, десятки человек пострадали

Пожар в логистическом центре Wildberries в подмосковной Электростали Exilenova+

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Украинские беспилотники в ночь на 18 июля атаковали несколько регионов России, под удар попали логистические центры маркетплейса Wildberries в Московской и Тамбовской областях.

В Тамбовской области был атакован склад Wildberries в городе Котовске. Губернатор Евгений Первышов утверждает, что система ПВО «сработала», на подлете к городу сбили 28 дронов. «Если бы они достигли цели, количество пострадавших среди мирного населения могло быть гораздо больше», — добавил он.

По последним данным, в результате атаки по складу в Котовске погибли семь сотрудников, работавших в ночную смену. Еще 25 человек пострадали, 23 из которых госпитализированы. В основном у них осколочные ранения, один человек в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в тяжелом. Примерно в 5:30 утра по московскому времени Первышов сообщал, что открытое горение на территории склада ликвидировано, тушение пожара продолжается.

Под атаку украинских беспилотников попал склад Wildberries в подмосковном городе Электросталь. Кроме того, беспилотники ударили по территории нефтебазы в Ногинске, в целях безопасности там эвакуировали находящийся рядом роддом, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.

В результате атаки по Подмосковью пострадали 26 человек. Два человека пострадали в Ногинске, еще 24 получили ранения в результате атаки дронов по складу Wildberries в Электростали. Воробьев уточнил, что часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Украинские телеграм-каналы каналы публикуют видео и фотографии масштабного пожара на территории логистического центра Widlberries в Московской области.

Подписчики издания Astra рассказали, что дым от горящих объектов в Московской области виден с расстояния 50 километров. Читатели Varlamov News прислали фотографии из подмосковного Домодедово, на которых небо затянуто черным дымом.

Атаку на склады Wildberries прокомментировала глава компании Татьяна Ким.

«Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами. Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям. Пострадавшим окажем всю необходимую поддержку. По мере поступления информации будем вас информировать в официальном канале пресс-службы», — написала она в своем телеграм-канале.

Во Владимирской области беспилотник попал в одну из квартир многоэтажного жилого дома в городе Владимир, сообщил глава региона Александр Авдеев. Произошел пожар — его уже потушили. По данным властей, пострадавших нет.

Минобороны РФ отчиталось, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников 19 регионами России, аннексированным Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Война глазами читателей «Медузы»

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Елена (Москва). Некоторые пишут: «Зачем Зеленский начал бить вглубь России и терроризировать мирное население?» Якобы от этого россияне еще больше его ненавидят и считают, что война с Украиной бравое дело. У меня нет слов от таких вопросов… Я не понимаю как можно быть такими бессовестными.

Я столкнулась с беспилотниками и взрывами первый раз около года назад, но у меня не было ненависти к украинцам или к Зеленскому, для меня это была одна ночь, в сумме за год, может, около 10 ночей. И после одной ночи таких взрывов у меня были мысли о том, что украинцы живут так четыре года. О том, что в этих ракетах мои налоги, которые я хотела бы потратить вообще-то на то, что бы у пенсионеров были пенсии большие, а не на то, чтобы забирать жизни граждан соседней страны. И у меня просто нет права, чтобы злиться на то, что Украина отвечает на выпады агрессора.

Больше всего меня пугает то, что мои друзья, с которыми я росла, которые слушали со мной IC3PEAK, Noize MC, Монеточку, начали говорить, что все украинцы — «бандеровцы», Зеленский — «свихнувшийся клоун» и так далее.

Но я все еще знаю, что в России есть люди против войны, и мне важно это помнить. Сейчас, на фоне топливного кризиса, я впервые вижу, что некоторые люди начинают винить не Зеленского и не Украину, а российскую власть. Для меня это уже многое значит, потому что ответственность хотя бы иногда начинают называть правильно.

Я не понимаю, как можно требовать от Украины не отвечать на войну. Мне кажется, честнее было бы спрашивать не это, а почему Россия вообще начала эту войну и почему до сих пор ее не остановила.

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