Wildberries не будет выплачивать продавцам компенсации за товары, поврежденные в результате атак беспилотников

Wildberries добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает маркетплейс от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников, обратил внимание телеканал «Дождь».

Речь идет о новой оферте о реализации товара на сайте Wildberries, которая вступает в силу 7 июля. В разделе, посвященном компенсациям утраченных и поврежденных товаров, есть пункт, в котором говорится, что Wildberries «освобождается от ответственности за неисполнение обязанностей, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы».

К обстоятельствам непреодолимой силы отнесены в том числе:

любые последствия применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружений, военной техники, летательных аппаратов (включая БПЛА), средств поражения, боеприпасов и их частей, а также обстрелов и взрывов и прочих средств поражения, включая объекты, считающимися нейтрализованными, несмотря на наличие выданных актов (иных документов) об отсутствии взрывоопасных предметов на данной территории.

В предыдущей версии оферты, которая действует с 18 июня по 6 июля, обстоятельства непреодолимой силы не конкретизированы. «Дождь» отмечает, что оферта — это договор между компанией и продавцами, без которого «не получится запустить продажи и получать оплату за проданный товар».

В июне украинские беспилотники, атаковавшие Подмосковье, попали в многоэтажный жилой дом в Электростали. В результате этой же атаки в поселке Случайный под Электросталью были ранены четверо мужчин. В этом районе находится один из крупнейших логистических комплексов Wildberries. В самой компании заявили, что на складе проводилась «частичная эвакуация» сотрудников, но напрямую атаку беспилотников не подтвердили.