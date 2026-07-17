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Украина

Минобороны Украины возглавит кадровый военный, генерал-майор Евгений Хмара, который до последнего времени руководил Службой безопасности Украины. О назначении вчера заявил президент Владимир Зеленский — пока Хмара будет в статусе исполняющего обязанности, в ближайшее время его кандидатуру внесут в Верховную раду на утверждение.

Главным приоритетом Хмары, как заявил Зеленский, станет контроль за ведением кампании дальнобойных ударов по территории России. Президент напомнил, что в СБУ Хмара уже отвечал за это направление.

«Мы договорились, что Хмара будет контролировать и дальнобойные операции Сил безопасности — это приоритет», — сказал президент Украины.

Хмара — профессиональный спецназовец. С 2011 года он служил в центре спецопераций «Альфа» СБУ. В 2023-м Зеленский назначил его руководителем центра спецопераций СБУ по борьбе с терроризмом, а в августе 2025-го — начальником «Альфы». Главой СБУ в статусе исполняющего обязанности он стал в январе 2026-го.

Как пишет «РБК-Украина», в начале полномасштабной войны Хмара участвовал в боях в Киевской области, а затем — на донецком направлении. Он также со стороны СБУ руководил операцией по освобождению острова Змеиный и операцией «Паутина», когда украинские беспилотники, спрятанные в грузовиках, атаковали военные аэродромы в четырех регионах России.

Сам Хмара свое назначение пока не комментировал.

Предыдущий министр обороны Украины Михаил Федоров, как заявил Зеленский, останется в его команде — однако, в какой именно должности, пока не уточняется.

Сам Федоров публично заявил, что его отставка связана с конфликтом с главкомом ВСУ Андреем Сырским — он заявил, что Сырскый плетет интриги и непрофессионально подходит к делу. Из-за отставки Федорова в Украине уже два дня подряд проходят протестные акции.

Федоров возглавлял Минобороны всего полгода. Ему в заслугу ставили реформирование системы закупок для армии, внедрение инновационных проектов и ставку на технологии и беспилотники, которые позволили Украине значительно нарастить масштаб ударов по целям в России.

Что означает для Украины отставка министра обороны? Константин Скоркин Meduza

Война в фотографиях. Горловка

Вчера днем украинские беспилотники атаковали Горловку — город, находящийся в подконтрольной России части Донецкой области и расположенный в нескольких десятках километров от линии фронта.

Под удар, как заявили назначенные РФ городские чиновники, попали складские помещения кондитерской фабрики. В результате один человек погиб, два получили ранения.

Здание кондитерской фабрики в Горловке после атаки, 17 июля 2026 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Анонимный читатель. Как жаль, что среди групп влияния, заправляющих в Украине, у меня нет ни одной, которую я мог бы назвать социально близкой. И вот сегодняшний конфликт. Сырский с его отчетливыми советскими управленческими вайбами в одном углу ринга — и молодой автор технических решений Федоров, который собрал вокруг себя всяких фашистов, вроде Стерненка, с другой. Ну вот понимаете? Как-то нельзя у нас без совков и без фашистов, что-то одно точно должно быть. А лучше одним пакетом.

И смотрю я на прекрасных людей с картонками, среди которых есть и мужчины, и понимаю, что есть еще люди с бронью в этой стране, не перевелись. Что это моя проблема, что я ее так и не намутил на пятый год войны […].

Я не хочу жить мечтой, чтобы Федоров убил еще миллион россиян дронами — и вот тогда… Не поймите превратно. Это не потому что мне как-то особенно не наплевать на россиян. А потому что это ничего не изменит. Идея, что можно кого-то финального забомбить и тогда наступит благоденствие, — это полная чушь, в которую почему-то по инерции верят многие люди по обе стороны.

Войну просто пора заканчивать, пора заканчивать войну, войну заканчивать пора. Как? Да как угодно, правда. Да плевать же. Если вам не все равно, как она закончится, возможно, вы немного не доплачиваете цену за ее продолжение. (Или уже так ее переплатили, что идете вразнос, как плохой игрок в покер).

И вот, [я вижу] замечательных людей с картонками, которые вышли за человека, который однажды не постеснялся сказать вслух, что чувствует себя на должности богом, и понимаю, что нет. Мирного рiшення не буде. Этот народ не победить. И с той стороны такой же. Не говоря уже про денежные потоки, которые завертелись на оружейном производстве […].

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