Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление бывшего министра обороны Михаила Федорова, призвавшего отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.

Зеленский, как пишет УНИАН, дал понять, что решение отправить Федорова в отставку с поста министра обороны (вместе со всем правительством во главе с Юлией Свириденко), было связано с конфликтом между Федоровым и Сырским.

«Президент во время войны не должен выбирать в такой ситуации. Еще раз: я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли», — заявил Зеленский журналистам на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

Федоров, по словам президента Украины, останется в его команде. «Мы обсудим чуть позже, как это будет выглядеть», — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский 12 июля анонсировал отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко, что автоматически означает отставку и всего кабинета министров. Верховная Рада Украины одобрила отставку правительства 14 июля. На следующий день стало известно, что Михаил Федоров не будет переназначен на пост министра обороны Украины и не войдет в состав нового кабинета.

Возглавить Минобороны, по неофициальным данным, предложили главе МВД Игорю Клименко. Он, также по неофициальным данным, отказался. В Верховную Раду уже внесен состав нового кабинета министров во главе с бывшим руководителя «Нафтогаза» и «Укрнафты» Сергеем Корецким. Однако кандидатов на посты министра обороны и министра иностранных дел Зеленский, по состоянию на момент написания заметки, не объявил.

В Украине 16 июля начались акции в поддержку Федорова. Сам бывший министр обороны выступил перед журналистами и заявил, что на его отставке настаивал главком ВСУ Александр Сырский. По мнению Федорова, в отставку нужно отправлять самого Сырского.

Что сказал Федоров

Главком ВСУ Сырский плетет интриги, ему пора уйти Михаил Федоров созвал журналистов, чтобы объяснить, почему, по его мнению, он лишился поста министра обороны Украины. Краткий пересказ

Что сказал Федоров

Главком ВСУ Сырский плетет интриги, ему пора уйти Михаил Федоров созвал журналистов, чтобы объяснить, почему, по его мнению, он лишился поста министра обороны Украины. Краткий пересказ