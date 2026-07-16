«Я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли». Зеленский — о публичном конфликте бывшего министра обороны и главкома ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление бывшего министра обороны Михаила Федорова, призвавшего отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.
Зеленский, как пишет УНИАН, дал понять, что решение отправить Федорова в отставку с поста министра обороны (вместе со всем правительством во главе с Юлией Свириденко), было связано с конфликтом между Федоровым и Сырским.
«Президент во время войны не должен выбирать в такой ситуации. Еще раз: я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли», — заявил Зеленский журналистам на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.
Федоров, по словам президента Украины, останется в его команде. «Мы обсудим чуть позже, как это будет выглядеть», — сказал Зеленский.
Владимир Зеленский 12 июля анонсировал отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко, что автоматически означает отставку и всего кабинета министров. Верховная Рада Украины одобрила отставку правительства 14 июля. На следующий день стало известно, что Михаил Федоров не будет переназначен на пост министра обороны Украины и не войдет в состав нового кабинета.
Возглавить Минобороны, по неофициальным данным, предложили главе МВД Игорю Клименко. Он, также по неофициальным данным, отказался. В Верховную Раду уже внесен состав нового кабинета министров во главе с бывшим руководителя «Нафтогаза» и «Укрнафты» Сергеем Корецким. Однако кандидатов на посты министра обороны и министра иностранных дел Зеленский, по состоянию на момент написания заметки, не объявил.
В Украине 16 июля начались акции в поддержку Федорова. Сам бывший министр обороны выступил перед журналистами и заявил, что на его отставке настаивал главком ВСУ Александр Сырский. По мнению Федорова, в отставку нужно отправлять самого Сырского.