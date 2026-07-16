Главком ВСУ Сырский плетет интриги, ему пора уйти Михаил Федоров созвал журналистов, чтобы объяснить, почему, по его мнению, он лишился поста министра обороны Украины. Краткий пересказ

Это краткий пересказ выступления Михаила Федорова, уходящего в отставку с поста министра обороны Украины. Федоров встретился с журналистами в Киеве 16 июля. Смысл и контекст полностью сохранены, но некоторые фрагменты его речи могли быть отредактированы или поменяны местами.

Я работал в команде президента с 2019 года и оставался последним министром первого правительства. В течение семи лет я не строил собственную политическую карьеру. Я никогда не подводил Зеленского, не был замешан в коррупции. Когда я пришел в Минобороны, то увидел, что в армии никто ни за что не отвечает, командиров постоянно меняют, нелояльных изолируют, большие проекты блокируют. В ответ на это я предложил кардинальные кадровые изменения — отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова, если мы хотим победить РФ асимметрично, с минимальными потерями. Когда президент сказал, что не планирует увольнять Сырского, я сказал, что буду учиться работать с ним. Но Сырский не готов говорить о проблемах. Он плетет интриги. Он поставил ультиматум: я или он. Вместо того чтобы придумать, как победить Россию, он придумал, как расколоть страну. Сырский спас нашу страну в 2022 году, но война полностью изменилась, и мы должны меняться. Зеленский предлагал мне стать его советником, но я отказался. Сегодня мы видим, что народ Украины вышел протестовать, но не за конкретного министра Федорова, а за себя. Мы перехватили инициативу на поле боя и в небе, а сейчас эта траектория ломается. Вот почему народ протестует.

еще о федорове

Министром обороны Украины стал Михаил Федоров — бывший министр цифровой трансформации Он запустил приложение «Дія» (это госуслуги) и в начале войны наладил отношения с Маском, чтобы получить Starlink для ВСУ. Что еще о нем известно

еще о федорове

Министром обороны Украины стал Михаил Федоров — бывший министр цифровой трансформации Он запустил приложение «Дія» (это госуслуги) и в начале войны наладил отношения с Маском, чтобы получить Starlink для ВСУ. Что еще о нем известно

Фото на обложке: Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA