«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. В Украине — кадровые перестановки, которые затронут Минобороны. Главу ведомства Михаила Федорова, пытавшегося создать технологичную армию, отстраняют от работы всего через полгода после назначения. Основной причиной увольнения называют конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским. По всей Украине протесты. Что вы думаете об этой отставке? Как, на ваш взгляд, это скажется на украинской армии? Изменилось ли ваше отношение к Зеленскому и Сырскому после этого? Расскажите нам. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Владимир Зеленский решил не переназначать Михаила Федорова на пост главы Минобороны

Михаил Федоров, полгода занимавший пост министра обороны Украины, не получит переназначения в новом правительстве. Отставка Федорова произошла на фоне кадровых перестановок в правительстве Украины. Верховная рада 14 июля приняла отставку премьер-министра Юлии Свириденко, остальные министры лишились постов автоматически. Однако, как пишет «Украинская правда», часть министров сохранят свои посты, а отставка правительства стала поводом для решения вопроса с «мятежным» Федоровым.

Официально о судьбе Федорова не сообщалось. Сам он фактически подтвердил, что не получит переназначение, заявив в соцсетях, что для него было «большой честью служить украинскому народу» на должности главы Минобороны. Новый состав кабинета министров, как ожидалось, объявят 16 июля.

До работы в Минобороны Федоров занимал должность министра цифровой трансформации. На этом посту он создал «государство в смартфоне», запустив популярное мобильное приложение «Дія», где украинцы могут получить практически любые услуги, касающиеся документов, пособий, кредитов, налогов и многого другого. После начала полномасштабной российско-украинской войны именно Федоров договаривался с бизнесменом Илоном Маском о том, чтобы обеспечить украинским войскам спутниковую связь через Starlink.

Кто такой Федоров?

Министром обороны Украины стал Михаил Федоров — бывший министр цифровой трансформации Он запустил приложение «Дія» (это госуслуги) и в начале войны наладил отношения с Маском, чтобы получить Starlink для ВСУ. Что еще о нем известно

Кто такой Федоров?

Министром обороны Украины стал Михаил Федоров — бывший министр цифровой трансформации Он запустил приложение «Дія» (это госуслуги) и в начале войны наладил отношения с Маском, чтобы получить Starlink для ВСУ. Что еще о нем известно

Теперь, по данным украинских изданий, предложение возглавить министерство обороны получит Игорь Клименко. Сейчас он занимает пост главы МВД. По неподтвержденной информации, Клименко отказался от выдвижения на новый пост. Если его назначение утвердят, он станет пятым главой Минобороны Украины с начала большой войны с Россией.

Основной причиной смены главы Минобороны стал конфликт Федорова с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам собеседников «РБК-Украина», на встрече с депутатами от «Слуги народа» президент Украины Владимир Зеленский назвал две причины увольнения Федорова: разное видение войны с Сырским и отсутствие координации госзакупок с Генштабом.

По словам депутатов, которые анонимно поговорили с «Украинской правдой», на встрече с представителями «Слуги народа» Зеленскому «было очень трудно» говорить об отставке Федорова. Еще недавно министра считали близким соратником украинского лидера.

Издание утверждает, что к конфликту между Сырским и Федоровым привели реформы министра обороны. Как только он возглавил ведомство, там начались массовые кадровые перестановки, министерство перешло к открытым тендерам при закупках и ввело жесткий аудит оборонных контрактов, а также отказалось автоматически согласовывать все запросы Генштаба ВСУ.

Один из участников встречи президента с депутатами так пересказал слова Зеленского:

Они живут в двух разных мирах. Миша хочет все цифровизировать, построить систему вокруг технологий. Военные же хотят, чтобы их просто слышали. Они просят закупить одну номенклатуру вооружения, а он отказывается и финансирует другие направления. Они просто перестали слышать друг друга. Ну, я не могу допустить, чтобы в воюющей стране министерство обороны и Генштаб воевали между собой. По-хорошему нужно сменить обоих. Но одновременно я этого сделать не могу.

Другой причиной увольнения Федорова президент назвал то, что министр так и не провел обещанную реформу мобилизации. По словам источников «Украинской правды», Зеленский надеется, что Клименко сможет «навести порядок» в системе пополнения ВСУ личным составом. Это особенно важно, подчеркнул он на встрече, на фоне возможной новой волны мобилизации в России в сентябре.

Что говорили о реформе мобилизации военные План реформы ВСУ не понравился многим военным. Они так и не понимают, когда смогут вернуться домой, хотя уже отслужили много лет Главное из публикации «Украинской правды»

Сам Федоров на пресс-конференции с журналистами подтвердил, что у него произошел конфликт с Сырским. По его словам, он предлагал отправить в отставку главкома и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова, «если мы хотим победить врага асимметрично, с минимальными потерями». Однако Зеленский отказался уволить Сырского, а Минобороны после этого столкнулось с противодействием со стороны ВСУ, заявил Федоров.

«Все инициативы, которые мы предлагаем, начали блокироваться, и Сырский не готов в глаза открыто говорить о проблемах. Он готов ходить лично на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал у медиа какую-то кампанию […]. Это привело к тому, что по факту он поставил ультиматум […] Вместо того чтобы придумать, как асимметрично победить Россию — в чем и есть задача главкома, — он придумал, как расколоть страну», — заявил он.

Что еще сказал Федоров

Главком ВСУ Сырский плетет интриги, ему пора уйти Михаил Федоров созвал пресс-конференцию, чтобы обсудить свою отставку с поста министра обороны Украины. Краткий пересказ

Что еще сказал Федоров

Главком ВСУ Сырский плетет интриги, ему пора уйти Михаил Федоров созвал пресс-конференцию, чтобы обсудить свою отставку с поста министра обороны Украины. Краткий пересказ

Как на увольнение Федорова отреагировали в Украине, России и мире

В Украине решение уволить Федорова встретило протесты. По всей стране начались акции в поддержку бывшего министра. В Киеве люди скандировали «Верните Федорова!», «Позор!», «Сырский — в отставку!». Редакция медиа проекта приостановила публикации, заявив, что присоединяется к протестам против увольнения Федорова.

Протесты против отстранения Михаила Федорова в Киеве Danylo Antoniuk / AP / Scanpix / LETA

Надписи на плакатах протестующих в Киеве: «Это был крысиный мув» (слева), «Федорова не менять» (в центре) и «Конституция для вас шутка?» (справа) Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

В то же время полковник Павел Елизаров подал рапорт об отставке с должности заместителя командующего Воздушными силами ВСУ. Он напрямую связал свое решение с отстранением Федорова, заявив, что это «большое зло для оборонного потенциала страны». Елизаров был назначен на должность в Воздушных силах именно Федоровым в январе 2026-го.

Львов Roman Baluk / Reuters / Scanpix / LETA

В Евросоюзе, который недавно выделили десятки миллиардов евро на финансирование обороны Украины, отставка Федорова вызовет вопросы, отметил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. Он назвал это кадровое решение неожиданным. Кубилюс отметил, что тесно сотрудничал с министром и за время их совместной работы им многого удалось добиться, в том числе почти ежедневных «дипстрайков» по регионам РФ.

Надпись на плакате: «Господин президент, что за х#йня?». Одесса Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA

Одесса Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA

Журналист The Wall Street Journal Ярослав Трофимов описал ситуацию с отставкой Федорова так:

Типичный комментарий, который сегодня можно услышать в Киеве: «Генералы советской школы по обе стороны линии фронта сегодня откупоривают шампанское».

Издание Financial Times считает, что увольнение Федорова может подорвать обороноспособность Украины. Авторы статьи называют его «вероятно, самым успешным министром обороны» за время войны и «архитектором украинской революции в области беспилотников», который пользуется уважением западных партнеров и популярен среди молодых украинцев. Financial Times предполагает, что Федоров раздражает «консервативное руководство страны» (вероятно, речь идет о военных — прим. «Медузы») своей популярностью и попытками внедрять инновации.

Харьков Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

Российские Z-блогеры встретили новости об отставке Федорова с одобрением и воодушевлением, отмечает автор телеграм-канала о Z-пропаганде «На Zzzzzападном фронте без перемен» Иван Филиппов. В его подборке Z-блогеры также отмечают достижения «энергичного и креативного технократа» Федорова, который «поломал привычные схематозы на оборонных закупках». «То, что Зеленский убрал такого плодовитого и опасного — для России — человека с руководящей должности — очень хорошо, — написал Z-канал «Осведомитель».

Война глазами читателей «Медузы»

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Андрей (Петербург). Меня уже просто трясет от цинизма российской верхушки. Отказ от обстрелов Украины — с заявлением, что наши удары мощнее — говорит о том, что дед совсем съехал с катушек. В нормальной стране за сам факт нападения на Украину можно было бы инициировать импичмент. У нас же градус вседозволенности только продолжает расти.

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