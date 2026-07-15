Война 1603-й день. ЕС перестанет предоставлять временную защиту украинцам, бегущим от мобилизации

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Страны Евросоюза договорились продлить схему временной защиты для беженцев из Украины до марта 2028 года. Однако теперь временная защита будет предоставляться только тем гражданам, которые «выполняют свои воинские обязанности» в Украине, сообщается на сайте Совета ЕС.

Такое решение приняли «с учетом меняющихся оборонных потребностей Украины». Новое ограничение не будет применяться к тем, кто уже пользуется временной защитой в ЕС.

Как пояснили в Совете ЕС, чтобы получить временную защиту, граждане Украины должны будут доказать выполнение своих военных обязательств. Например, у них в паспорте должен стоять украинский штамп, разрешающий выезд из Украины на законных основаниях. Еще один вариант — предъявить бумажный либо электронный документ, подтверждающий, что человек освобожден от военной службы или выполнил предусмотренные законом обязательства по военной службе.

«Сегодня мы приняли решение продлить на один год, до марта 2028 года, статус защиты, предоставляемый лицам, спасающимся от войны. Это обеспечит стабильность для тех, кто нашел убежище в ЕС. Сигнал ясен: мы продолжаем поддерживать Украину. И в рамках нашей поддержки мы также хотим обеспечить Украине возможность защитить себя. Именно поэтому наша программа временной защиты учитывает законные потребности Украины», — заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим ОʼКаллаган (Ирландия сейчас председательствует в ЕС — прим. «Медузы»).

Официально решение планируют утвердить в ближайшие недели. Оно вступит в силу после того, как его опубликуют в официальном журнале ЕС.

Директива о временной защите (Temporary Protection Directive, TPD) позволяет гражданам Украины жить и работать по всему Евросоюзу, не обращаясь за предоставлением статуса беженца на национальном уровне. Она действует с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

В начале июня стало известно, что власти Украины попросили Евросоюз не продлевать действие схемы о временной защите для мужчин — украинцев мобилизационного возраста (от 23 до 60 лет). Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт отмечал, что в последние месяцы из Украины приезжает все больше мужчин мобилизационного возраста — и с «этим нужно считаться».

В свою очередь, власти Дании объявили, что украинцы в возрасте от 23 до 60 лет, у которых нет освобождения от военной службы, больше не смогут получать вид на жительство в стране.

После начала российского вторжения в Украину в Дании приняли специальный закон, который дает возможность получить временный вид на жительство в стране по упрощенной схеме тем, кто вынужденно покинул Украину. Теперь правительство Дании планирует ужесточить закон, чтобы мужчины из Украины не использовали его, чтобы уклоняться от мобилизации в украинскую армию. Изменения не затронут уже выданные виды на жительство.

Война в фотографиях. Разминирование территории в Изюме в Харьковской области

Carlo Bravo / Anadolu / Getty Images

Carlo Bravo / Anadolu / Getty Images Carlo Bravo / Anadolu / Getty Images

Carlo Bravo / Anadolu / Getty Images

Carlo Bravo / Anadolu / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Таня (Когалым). Я устала бояться. Устала от ухудшений условий жизни, роста цен, вероятности новой волны мобилизации, вероятности сокращения на работе, теперь еще и бензин. По ТВ продолжают лить в уши, что все в порядке. От этого тошно. Последний год я уже не особо спорю со своими родственниками. Изменилось ли что-то в них? Думаю, нет.

Все просто пытаются закупить бензин впрок, затарить гречку и сахар, так как продукты тоже взлетают вверх из-за логистики. Они не читают новости в альтернативных источниках, а следовательно, знают только то, что говорит наша пропаганда, про их злых нацистов, про гибель нашего мирного населения.

Я пытаюсь объяснить, что семья в Харькове ничем не отличается от семьи в Питере, никто не заслужил чтоб его обстреливали, молча кивают, но тут же прикрываются, что мы меньшее зло. А есть ли теперь вообще это меньшее зло? Когда они все наиграются в войнушки, поднимут кучу денег на оружии и так далее? Есть ли вообще из этого выход? Эти и многие подобные вопросы я кручу в голове перед сном и погружаюсь все больше в депрессию.

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