Война 1602-й день. Трамп поддержит санкции против России в память о Линдси Грэме. Но в Киеве опасаются, что из-за смерти сенатора поддержка США ослабнет

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Мир

Президент США Дональд Трамп поддержит принятие нового пакета санкций против России, одним из инициаторов которого выступал умерший несколько дней назад сенатор Линдси Грэм, сообщил CNN неназванный представитель Белого дома.

В прошлую пятницу Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь, второй соавтор законопроекта, заявляли, что по итогам длительных консультаций они получили согласие Белого дома на поддержку законопроекта, однако на тот момент оставалось неясным, даст ли согласие на него лично Трамп.

Сам Трамп говорил, что решение будет принято «в самое ближайшее время».

Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн заявил, что Белый дом тесно сотрудничал с Грэмом по вопросу законопроекта. По его словам, санкционный пакет был для Грэма «главным делом» в последние дни жизни, и его принятие стало бы «невероятным наследием».

Блюменталь, в свою очередь, отметил, что одобрение законопроекта стало бы «достойной данью уважения» Грэму.

Грэм скоропостижно умер 11 июля в возрасте 71 года из-за осложнений болезни сердца. За день до смерти он вернулся в США из Киева, где обсуждал способы оказания давления на Москву.

В самой Украине опасаются, что после смерти Грэма, который был «связующим звеном между Украиной и Трампом», способность Киева добиваться помощи от Белого дома по широкому кругу вопросов может значительно снизиться, отмечает Associated Press.

Грэм, последовательно и активно поддерживавший Украину, имел прямой доступ к Трампу, и в Киеве не видят, кто мог бы теперь взять на себя роль посредника между президентом США и властями Украины.

Законопроект о санкциях впервые был представлен еще в апреле 2025 года. В первоначальной версии он предусматривал введение пошлин в размере 500% на импорт в США из стран, покупающих российские нефть и газ.

Главным препятствием для принятия документа долгое время была позиция Белого дома. Трамп, как сообщали источники американских СМИ, был готов подписать законопроект в случае его принятия конгрессом, но только при условии, что он сохранит за собой право окончательного решения в отношении любых санкций.

Война в фотографиях. Черное море

Гражданское судно, подвергшееся удару российских военных. Как россияне, так и украинцы в последнее время все чаще атакуют торговые суда — хотя это может быть квалифицировано, как военное преступление. Victor Sayenko / Reuters / Scanpix / LETA

Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

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Сергей (Мелитополь). Очень больно смотреть и читать про обстрелы территории Украины и про жертвы среди гражданского населения. Я живу по другую сторону линии разграничения — в [подконтрольной РФ части] Запорожской области. Хочу донести о ситуации, которая происходит у нас, так как ее не освещают нигде, только очень вскользь.

[…] Еще в апреле-мае украинские беспилотники выбрали своей целью именно гражданскую инфраструктуру. Началось все с поражения обычных топливных цистерн, которые доставляли топливо на гражданские заправки. В мае-июне стали бить по фурам, которые везут в регион продукты питания. Планомерно с апреля наносится ущерб электроподстанциям, которые питают гражданские объекты. В июне начали бить по простым гражданским автомобилям […]. В июле начали бить по фурам на стоянках — и не важно, пустая она или с товаром. Бьют и по обычной доставке продуктов питания в магазины — по небольшим бусикам и газелькам. Погибло много ребят — обычные водители и экспедиторы.

Теперь начали бить по продуктовым оптовым базам, в которых никогда и близко не было военных объектов, тем самым вызывая продуктовый дефицит. Ударили по молокозаводу в Мелитополе. Бьют по машинам скорой помощи, коммунальному транспорту, рейсовым автобусам, жгут поля с пшеницей и прочее. И все это происходит под лозунгом: «Нашi хлопчики нiколи не бʼють по цивiльних». Так вот — бьют. И бьют намеренно. И именно украинские военные нарушили тот паритет по ударам на гражданское население, который существовал на протяжении четырех лет военных действий.

Особое недоумение вызывает радость некоторых жителей с украинской стороны: «Так вам i треба!» У меня вопрос — люди, вы вообще чему радуетесь? Неужели вы не понимаете, что такими действиями руководство Украины и ее непосредственные кураторы намеренно эскалируют обстановку, выводят войну на новый уровень и вынуждают Россию к ответным действиям, а под ударом именно вы, и всем плевать на вас. Главное — масштабные жертвы и разрушения, скорбные фоточки, пафосные речи и обещания сделать Москву островом! Очень хочется, чтобы люди знали, что происходит на самом деле и почему сейчас так. Мира нам всем и терпения.

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