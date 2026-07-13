Война 1601-й день. Россия обстреляла порт в Одесской области: погибли пятеро моряков с торгового судна. Украина десятками атакует танкеры теневого флота РФ

Последствия атаки дронов на Одессу. 13 июля 2026 года Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA

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Украина

Армия России сегодня обстреляла портовую инфраструктуру в городе Черноморск Одесской области, заявил глава региона Олег Кипер.

В результате произошел пожар на пришвартованном в порту торговом судне под флагом Того. По данным Кипера, оно перевозило минеральные удобрения. Погибли пятеро членов экипажа, еще десять получили ранения. Гражданство погибших не уточняется.

Это уже как минимум третий случай за последний месяц, когда в результате российских атак гибнут члены экипажа торговых судов. В ночь на 22 июня из-за атаки беспилотника начался пожар на турецком сухогрузе, шедшем в Украину под флагом Панамы. Погиб повар судна, восемь моряков были эвакуированы.

За три дня до этого под удар российских дронов попали сразу два судна — под флагами Панамы и Сент-Китс и Невиса. На первом судне погиб один человек, еще два получили ранения, на втором три человека получили травмы.

В свою очередь украинские военные в последнее время значительно интенсифицировали удары по российским танкерам и судам с пшеницей в регионе Азовского моря.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») вчера заявлял, что за прошедшую неделю дроны нанесли удар по 90 российским торговым судам — он утверждал, что все они входят в так называемый теневой флот РФ.

В результате серии этих атак есть как минимум один погибший — 10 июля в Таганрогском заливе при атаке беспилотников на четыре судна «различного назначения» погиб матрос, сообщал глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Наибольшее единовременное количество жертв в результате ударов ВСУ с начала лета было зафиксировано 5 июня: тогда украинские дроны атаковали два судна, шедших из Турции в Ростов-на-Дону. Погибли пятеро моряков, все они были гражданами Азербайджана.

Атаки на гражданские суда могут быть квалифицированы как уголовное преступление. «Торговые суда являются гражданскими объектами и, как таковые, защищены от нападения, если они не соответствуют критериям, определяющим их как военные цели», — заявляли в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека в апреле, после того как три члена экипажа российского сухогруза погибли в результате атаки беспилотников ВСУ.

В ООН тогда напомнили, что моряки являются гражданскими лицами и сами по себе «не могут быть целью преднамеренных атак», и воюющие стороны должны предпринимать «все необходимые меры предосторожности», чтобы не причинить им вреда.

В Генштабе ВСУ настаивают, что танкеры и паромы — законные цели, так как танкеры используются для транспортировки нефти в обход санкций, а паромы «обеспечивают перевозку грузов в интересах ВС РФ». Российские военные свои удары по украинским судам не комментируют.

Война в фотографиях. Подмосковье

Вчера вечером и сегодня ночью украинские беспилотники атаковали Москву и Московскую область. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, над регионом за этот период сбили более 350 беспилотников.

В Истре, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев, беспилотник упал на частный сектор. В пяти домах возник пожар, в результате погибли три человека, еще три получили ранения. В Солнечногорске дрон попал в многоквартирный дом, два человека пострадали.

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Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Диана (Петербург). Начала писать и понимаю, что столько хочется сказать и столько сказано и говорится каждый божий день, но в голове вопрос: «А зачем? что это меняет?».

Мне повезло, вся моя семья и близкие друзья ненавидят действующий режим и Путина. Конечно хорошо, что есть вокруг поддержка, но видеть, как тускнеет взгляд у всех твоих любимых людей, как они перестают строить долгосрочные планы, пытаются адаптироваться, а не жить, больно. Ненависть — ужасное чувство, мне кажется, до войны я толком и не знала, что оно означает.

Больно читать комментарии о том, что все мы узкие и ничего не делаем. Я и до войны ходила голосовать, на митинги Навального в Мск. И? И ничего… Такая беспомощность, понимание, что у меня украли будущее в моей стране и сделали это прямо у меня на глазах, а я ни на что не сумела повлиять.

Мама готова переехать со мной, но у папы бизнес, загородный дом, огромная собака, ему 65, и он отказывается все начинать заново. И бабушке 87. Я не могу уехать одна и бояться за них каждый день, хотя они полностью меня поддерживают и еще до войны говорили, что нужно уезжать с этой проклятой земли.

Пока не понимаю, что делать. Понятно только, что я уже никогда не буду той, которой была до 2022 года. Что-то во мне умерло и продолжает умирать каждый новый день войны. Просто плачу и молюсь, чтобы люди перестали ни за что погибать и это безумие прекратилось. Извините, если сумбурно вышло. Слова просто не находятся.

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