«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Российские войска в ближайшее время будут постоянно наносить удары на расстояние в 100 километрах от линии фронта, заявил советник украинского министра обороны Сергей Бескрестнов (также известен по своему позывному «Флеш»).

«Чем ближе к возможным мирным переговорам, тем больше стороны готовят для них почву. Война из формата боевых действий на фронтах перешла в фазу дипстрайков и мидлстрайков», — считает Бескрестнов (цитата по УНН).

В такой ситуации Украина находится «в лучших условиях», полагает советник, поскольку у России «больше критических объектов, влияющих на ход войны», надежную защиту которых она не сможет обеспечить.

Однако, подчеркнул Бескрестнов, Украина более уязвима, так как «противник не будет выбирать (уже не выбирает) объекты для атаки на нашей территории».

Надо готовиться к тому, что они будут атаковать на глубине 100 километров все что возможно: АЗС, почтовые отделения, любые склады, предприятия, базы строительной и сельскохозяйственной техники, объекты железной дороги, автомобильные дороги, электроподстанции не только большой мощности.

Бескрестнов добавил, что ситуация, по его мнению, «абсолютно бессмысленна» — обе стороны планомерно уничтожают инфраструктуру друг друга.

Украинские военные весной 2026 года увеличили интенсивность ударов дронами вглубь России (так называемых дипстрайков). Украинские беспилотники как минимум по одному разу атаковали все крупнейшие НПЗ в России. Удары дронов, из-за которых НПЗ вынуждены прерывать или вовсе останавливать работу, спровоцировали топливный кризис в России.

Подробнее о масштабах топливного кризиса

«Медуза» оценила масштабы топливного кризиса в России — на основе данных биржевых торгов Цена — на 40% вверх, продажи — на 40% вниз

Подробнее о масштабах топливного кризиса

«Медуза» оценила масштабы топливного кризиса в России — на основе данных биржевых торгов Цена — на 40% вверх, продажи — на 40% вниз

Российские военные с 17 июня ежедневно наносят удары по автозаправочным станциям в Украине. Бескрестнов, комментируя эти удары ранее, говорил, что Россия пытается уничтожить все прифронтовые заправки в ответ на украинские удары по российской логистике.

Украинские военные весной 2026 года также активизировали удары по «среднему тылу» (так называемые мидлстрайки). Так, в мае, как ранее писала «Медуза», ВСУ начали интенсивно наносить удары по трассе Р-280 «Новороссия», связывающей Ростовскую область с Крымом, что, в итоге, стало одной из причин дефицита бензина на аннексированном полуострове.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди также регулярно сообщает об ударах дронами по электроподстанциям в Крыму и на оккупированных Россией территориях Запорожской и Херсонской областей.

Многие населенные пункты Крыма за последние несколько недель неоднократно оставались без электроснабжения. Оккупационные администрации на занятых российскими войсками территориях Запорожской и Херсонской областей тоже регулярно сообщают о перебоях в подаче электричества.

При этом, как выяснила «Украинская правда», опросив военных, на ситуацию на фронте «мидлстрайки» пока не оказали значительного влияния.

Подробнее об этом

«Я не знаю, где мы перехватили инициативу, просто на некоторых направлениях прошла волна пиар-активности» В Украине заговорили об успехах «мидлстрайков» — дронов, наносящих удары на расстоянии до 100 километров от линии фронта. Вот что об этом думают сами военные

Подробнее об этом

«Я не знаю, где мы перехватили инициативу, просто на некоторых направлениях прошла волна пиар-активности» В Украине заговорили об успехах «мидлстрайков» — дронов, наносящих удары на расстоянии до 100 километров от линии фронта. Вот что об этом думают сами военные

Война в фотографиях. Последствия ударов по Краматорску

Российские войска вечером 30 июня сбросили на Краматорск три управляемые авиабомбы ФАБ-250. В результате удара пострадали три человека. Фото сделано 1 июля 2026 года Diego Herrera / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

В результате удара авиабомбы по Краматорску 30 июня были повреждены жилые дома, магазины, частично обрушилась крыша в евангельской церкови «Благая весть» (на фото, сделанном 4 июля 2026 года) Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

4 июля в результате нового удара по Краматорску авиабомбой ФАБ-250 загорелся супермаркет. Пострадали пять человек Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

10 июля российские войска нанесли семь ударов по Краматорску авиабомбами ФАБ-25 Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

В результате удара 10 июля в Краматорске погибли восемь человек, в том числе 18-летняя девушка и ее 14-летний брат Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

11 июля в Краматорске объявили траур по жертвам российского удара Francisco Richart / Anadolu / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Кристина (Краснодарский край). Я живу в станице, где около двух тысяч человек населения. Не менее двадцати мужчин уже «погибли при исполнении воинского долга». Это чьи-то отцы, мужья, женихи. Одна семья с пятью детьми осталась без отца. Двадцать — это только те, о чьей судьбе точно известно и кого хоронили у нас. На самом деле, думаю, не вернется никогда намного больше.

Поднимаются цены, тормозится уборка урожая, на улицах только и разговоров, где взять бензин. Дроны летят и даже куда-то то и дело попадают. Интернета то и дело нет, волнуешься за близких, за друзей, знакомых. А когда интернет есть, боишься в нем сказать какое-нибудь неосторожное слово.

А нам бодро рапортуют об «освобождении» какой-то Константиновки. И мы должны этому радоваться? На кой-нам эта Константиновка сдалась? На кой-нам сдалось вообще все «освобожденное»? Нам что, от этого жить лучше стало? Что-то пока становится только хуже. А сколько народу положили под этой Константиновкой? Сколько отцов, мужей, женихов, сыновей и братьев никогда не вернутся домой? Чему радоваться?

Не понимаю вообще, как кто-то это может поддерживать! Но, к сожалению, лично знаю таких людей. Они скорее удавятся, чем признают, что от «СВО» только куча бед и проблем. И будут продолжать молиться на того маразматика, который сказал, что будет продолжать войну «до достижения целей СВО». Никогда не признают, что он не прав. Виноват будет кто угодно: Украина, «коллективный Запад», америкосы, англосаксы — только не тот, кто развязал эту бессмысленную бойню со всеми вытекающими неурядицами для собственной же страны.

Все плохое когда-нибудь кончается, бесконечных войн не бывает, но какой ценой она будет закончена? Сколько еще должно погибнуть под всеми «Малыми Токмачками», сколько еще проблем должно возникнуть у мирного населения вдали от фронта?

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война 1599-й день. Китай предупреждает Россию: никакого ядерного оружия

О чем мы писали накануне

Война 1599-й день. Китай предупреждает Россию: никакого ядерного оружия