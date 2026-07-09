Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Украинские военные стали активнее использовать «мидлстрайки» — дроны, способные наносить удары на расстоянии в несколько десятков километров от линии фронта. Их успешное применение (наравне с «дипстрайками») стало поводом для заявлений о перехвате Украиной инициативы и торможении российского наступления. «Украинская правда» выяснила у военных, насколько удары по «среднему тылу» действительно меняют ситуацию на фронте. Большинство из собеседников издания дали сдержанную оценку.

Украинские военные значительно увеличили интенсивность ударов по российскому «среднему тылу» весной 2026 года. Главным инструментом для таких ударов стали дроны «Хорнет» (Hornet) производства компании бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта — и их немецкие и украинские аналоги. В начале весны беспилотники стали атаковать объекты в десятках километров от фронта, в основном под Донецком. В мае, как ранее писала «Медуза», ВСУ начали интенсивно наносить удары по трассе Р-280 «Новороссия», связывающей Ростовскую область с Крымом, что, в итоге, стало одной из причин дефицита бензина на аннексированном полуострове.

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На фоне использования «мидлстрайков» и ударов по российским НПЗ в сотнях километрах от границы (наносящие их дроны называют «дипстрайками»), пишет «Украинская правда», стали звучать заявления о перехвате Украиной инициативы на некоторых направлениях фронта. Журналисты издания спросили у военных, насколько те ощущают эффект от ударов по «среднему тылу».

«Я не знаю, где мы перехватили инициативу, просто на некоторых направлениях прошла волна пиар-активности, но со временем она вернется. На Славянском направлении российское наступление не останавливается с момента падения Северска (в декабре 2025 года)», — сказал офицер одного из корпусов, действующего в Донецкой области.

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«Мы ведем активную оборону с элементами контрнаступательных действий, но не перехватили инициативу. Май был месяцем наращивания давления со стороны противника, а начало июня — его реализацией. Враг определяет, где, когда и какими силами атаковать», — заявил собеседник УП, воюющий на Краматорском и Славянском направлениях.

Старший аналитик фонда «Вернись живым» Николай Белесков считает, что можно говорить о попытках остановить ухудшение ситуации на фронте, начавшееся осенью 2023 года. «Я бы пока не использовал термин „перехват инициативы“ <…>. Я бы выразился более сдержанно — ситуация перестала ухудшаться», — сказал он. «У нас сейчас более скромные задачи — стабилизация линии фронта, обеспечение того, чтобы враг не продвигался, с целью укрепления наших переговорных позиций», — добавил Белесков.

В свою очередь офицер из 19-го корпуса, воюющего на Константиновском направлении, был более категоричен. «Никакого эффекта, ни капли», — сказал он.

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Лишь один собеседник издания сразу же дал положительную оценку эффективности ударов по «среднему тылу» — военный из разведывательной структуры (УП не уточняет, какой именно — прим. «Медузы»), которая уже несколько лет работает с подобными дронами. «Мы не просто выводим из строя логистику, мы делаем нечто гораздо большее», — заявил он. Он, в частности, указал, что из-за ударов дронов на оккупированной российскими войсками части Запорожской области практически нет электроэнергии. Источник УП также отметил, что в результате ударов дронов российские военные стали ощутимо реже перемещаться по дорогам на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

«Украинская правда» пишет, что, вероятно, о заметном для бойцов линейных подразделений ВСУ эффекте от работы дронов, наносящих удары по «среднему тылу», можно будет говорить в конце лета — начале осени.

Минобороны Украины, отмечает издание, уже объявило конкурс на производство более 100 тысяч дронов для ударов по «среднему тылу». А пока он не завершен, перераспределило несколько миллиардов гривен внутри своего бюджета, выделив средства на закупку дронов для 20 наиболее эффективных подразделений БПЛА. «Все нужно сделать за лето», — сказал УП представитель одного из батальонов, получивших средства от Минобороны. Кроме того, Украина рассчитывает получить дроны для ударов по «среднему тылу» в рамках международной помощи.

«Если все подойдут к этому вопросу так, как следует, мы сможем сделать им (российским войскам — прим. „Медузы“) логистический локдаун», — сказал собеседник издания.

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