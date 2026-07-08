«Неверно говорить, что Россия проиграла» Бывший главком ВСУ Валерий Залужный написал очередную колонку для The Telegraph. Краткий пересказ

Oleksandr Ratushniak / Reuters / Scanpix / LETA

Это краткий пересказ колонки посла Украины в Великобритании и бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного, опубликованной в британской газете The Guardian 8 июля. Смысл и контекст полностью сохранен, но некоторые фрагменты его текста могли быть отредактированы или поменяны местами.

Все больше западных аналитиков считают, что Россия фактически проиграла войну, что ее военное положение ухудшается, а успешные удары Украины приближают конец конфликта. Так говорить неверно и опасно.

Современная война — это война на истощение. Успех на поле боя измеряется метрами. Удары Украины наносят Москве реальные потери, но эти атаки требуют больших затрат. А Россия наносит ответные удары — с равной или большей силой. Ни Москва, ни Киев не могут рассчитывать, что это приведет к окончательной победе.

Линия фронта важна, но теперь это не определяющий фактор. Конфликт превратился в борьбу за логистику, промышленный потенциал, критическую инфраструктуру, ПВО и устойчивость общества. Удары по наземному коридору России в Крым, нехватка топлива, перебои в снабжении укрепляют положение Украины в будущих переговорах. Но Россия продолжит бить по украинским городам, поэтому важно инвестировать в ПВО и повышать устойчивость общества.

У войны на истощение нет очевидных победителей. Ее исход определит выносливость и то, какое общество сможет нести экономическое, военное и психологическое бремя затяжного конфликта, сохраняя при этом международную поддержку.

Нынешняя война ставит вопрос: насколько НАТО готово к противостоянию в XXI веке. Альянс создали в разгар холодной войны, чтобы сдерживать Советский Союз, его принцип — избегать эскалации. Но характер ведения войн изменился — дроны, высокоточные удары, кибервойна, технологические инновации. Все это требует иного подхода.

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