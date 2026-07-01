Российские военные с середины июня ежедневно наносят удары по заправкам в Украине. Это ответ на украинские атаки по НПЗ в России

Войска России с 17 июня ежедневно наносят удары по автозаправочным станциям в Украине, пишет издание «Агентство».

Так, в ночь на 1 июля российские военные нанесли удар по пяти АЗС в Днепропетровской области. В результате одна местная жительница погибла, еще трое ранены. Под удар попала и одна из заправок в Черниговской области.

Всего, по подсчетам «Агентства», за две недели Россия нанесла серию ударов по АЗС в шести регионах Украины. Помимо Днепропетровской и Черниговской областях, речь идет о Сумской, Николаевской, Запорожской и Харьковской.

О некоторых ударах за этот период отчитывалось и российское Минобороны (1, 2, 3, 4). Там говорили, что таким образом нарушают логистику ВСУ.

Близкий к Минобороны РФ телеграм-канал «Рыбарь» сообщал, что Россия начала наращивать удары по украинским заправкам еще весной. Как отмечает «Агентство», войска РФ с начала большой войны атакуют энергетическую инфраструктуру Украины, в том числе и АЗС.

Сейчас такие удары стали систематическими. «Рыбарь» также писал, что в последние недели «наблюдается целенаправленное поражение» заправок в Украине. Сегодня авторы провоенного телеграм-канала отметили, что «кампания ударов по АЗС уже идет полным ходом, постепенно набирая обороты». По их словам, это попытка создать топливный кризис в крупных прифронтовых городах Украины.

По словам советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова, гражданские АЗС не связаны с поставками топлива военным. Он считает, что Россия пытается уничтожить все прифронтовые заправки в ответ на украинские удары по российской логистике.

В последние месяцы Украина увеличила интенсивность атак на нефтяные объекты в регионах России, а также по российской логистике на аннексированных территориях. На этом фоне по стране, а также в Крыму начался топливный кризис.