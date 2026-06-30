Уже третий регион России ввел режим повышенной готовности из-за топливного кризиса. Этот режим позволяет перенести выборы

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил 30 июня, что из-за топливного кризиса в регионе вводится режим повышенной готовности. Такая мера, по словам Мельниченко, нужна, чтобы обеспечить бесперебойную работу служб экстренного реагирования и социально значимых объектов, включая топливно-энергетический комплекс.

В Пензенской области с 23 июня действуют ограничения на продажу топлива — не более 100 литров бензина и не более 200 литров дизеля на машину. Во многих других регионах России ограничения жестче — до 30 литров бензина на автомобиль.

Топливный кризис в России

Карта бензинового кризиса: в каких регионах России топлива не хватает особенно сильно? Отвечают пользователи «Яндекса»

Топливный кризис в России

Карта бензинового кризиса: в каких регионах России топлива не хватает особенно сильно? Отвечают пользователи «Яндекса»

Пензенская область стала третьим российским регионом, где из-за топливного кризиса введен режим повышенной готовности. Ранее о такой мере объявили власти Забайкальского края и Иркутской области.

В Забайкальском крае с 25 июня действует лимит в 15 литров бензина на одну машину — это одно из самых жестких ограничений в России. В Иркутской области с 28 июня на АЗС «Роснефти» установлен лимит в 50 литров бензина на одну машину, а остальные заправки могут устанавливать ограничение еще меньше этого объема.

Что происходит в Иркутске с бензином

В Иркутске люди стоят за бензином полдня или целую ночь. Рекорд составил 18 часов Вот как топливный кризис выглядит в регионе, где добывают нефть, производят бензин — и отправляют все это в Москву

Что происходит в Иркутске с бензином

В Иркутске люди стоят за бензином полдня или целую ночь. Рекорд составил 18 часов Вот как топливный кризис выглядит в регионе, где добывают нефть, производят бензин — и отправляют все это в Москву

Режим повышенной готовности, в числе прочего, позволяет отложить голосование на выборах (статья 10.1 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

Источники «Медузы» сообщали, что силовики хотят убедить Владимира Путина перенести выборы в Госдуму, намеченные на сентябрь. По данным собеседников, близких к администрации президента России, перенос выборов лоббируют руководители ФСБ и глава Росгвардии.

Однако, по данным источников «Медузы», гражданские чиновники из политического и информационного блока администрации президента выступают за проведение выборов в срок, а сам Владимир Путин на съезде «Единой России» также говорил, что выборы пройдут в назначенную дату.

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Силовики убеждают Путина перенести думские выборы, утверждают собеседники «Медузы». Эта идея стала популярнее после украинских атак на Москву

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Силовики убеждают Путина перенести думские выборы, утверждают собеседники «Медузы». Эта идея стала популярнее после украинских атак на Москву

Фото на обложке: Evgeny Yepanchintsev / Sputnik / Profimedia