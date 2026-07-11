Война 1599-й день. Китай предупреждает Россию: никакого ядерного оружия

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Власти КНР предостерегли Кремль о недопустимости применения ядерного оружия в войне против Украины. Об этом журналистам заявил Владимир Зеленский по итогам саммита НАТО в Анкаре, состоявшегося на этой неделе.

По словам президента Украины, о подобном вмешательстве Пекина он узнал от европейских лидеров на саммите, где в числе прочего обсуждалась «роль Китая в прекращении войны».

«Думаю, вы все видели призывы в российских СМИ к ядерному ответу на украинские удары. Мне кажется, это первый случай, когда Китай очень четко и жестко отреагировал, — как мне сказали, в ультимативной форме, — что о применении ядерного оружия не может быть и речи», — сказал Зеленский.

Он добавил, что обсуждал с Дональдом Трампом в Анкаре тему участия Китая в мирном урегулировании, но не стал раскрывать подробности этой беседы.

Президент Финляндии Александр Стубб вскоре косвенно подтвердил слова Зеленского о том, что Китай не допустит применения Россией ядерного оружия против Украины.

«Два дня назад у меня был ужин с министром иностранных дел Китая в Финляндии. Мы обсуждали ядерный вопрос. Китайцы очень категорично заявили: „Нет, этого не произойдет“», — сказал Стубб, отвечая на вопрос журналиста о том, решится ли когда-нибудь загнанный в угол Владимир Путин применить ядерное оружие.

В самой КНР официально не сообщали, что поставили Кремлю ультиматум. Но Пекин постоянно высказывается против применения ядерного оружия в принципе.

В конце июня Китай «настоятельно призвал» Москву и Киев возобновить мирные переговоры и «положить конец конфликту как можно скорее». Примерно в то же время в Пекине побывал с визитом Александр Лукашенко. Перед этим он принял в Минске делегацию из Киева, а также слетал к Путину на Валдай. Впрочем, в Кремле отрицают, что Лукашенко взял на себя роль неформального посредника в мирных переговорах.

Власти России и лично Владимир Путин с началом полномасштабного вторжения в Украину неоднократно угрожали применением ядерного оружия. Кремль разместил в Беларуси свое тактическое (нестратегическое) ядерное оружие, которое, как утверждалось, могут использовать как на поле боя, так и для ограниченного ядерного удара по удаленным объектам. Последние совместные ядерные учения России и Беларуси прошли в мае этого года.

Война в фотографиях. Киев

В ночь на 11 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, применив 120 дронов и 12 ракет, половина из которых — баллистические. В Киеве в результате ночной атаки ранены 11 человек, в том числе ребенок, заявил Владимир Зеленский. По словам президента, попадания по гражданской инфраструктуре были зафиксированы еще до объявления воздушной тревоги — повреждены жилые дома, офисы и богословская семинария. Пожары возникли в трех районах столицы. Минобороны РФ заявило, что целями атаки в Киеве были предприятия военной промышленности, задействованные в производстве беспилотников.

Вот как выглядит Киев после российского обстрела 11 июля.

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Dan Bashakov / AP / Scanpix / LETA

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Ukrainian State Emergency Service / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Сергей (Германия). Уехал в 2022 году еще до мобилизации, дома осталась мама. Во всем поддерживала и поддерживает мое решение и сама полностью против войны. Область приграничная, поэтому в родном городе часто бывает тревога, регулярно в воздухе что-то взрывается. За маму переживаю, но она обычно об этом рассказывает с юмором. И на ее антивоенный настрой это никак не влияет.

В том числе поэтому меня всякий раз приводят в изумление «разочаровавшиеся в Украине антивоенные россияне». Неужели они правда думали, что это война демонов против всепрощающих ангелов? Неужели считали, что люди, которых бомбят каждый день, не должны бить по объектам на территории РФ из-за заботы о россиянах? Перестали бы они так же поддерживать страны антигитлеровской коалиции, узнав, что те бомбят города противника?

Я желаю победы Украине не потому, что там живут сплошь святые, а потому, что на них напала и желает уничтожить российская армия. Они правы потому, что борются с захватчиками, а не потому, что воюют по-рыцарски и жмут руку противнику после поединка. Понимаю, что людям в белгородских деревнях не до этих рассуждений, но уж поверьте, тем, кого пытаются уничтожить и чьих близких убивают каждый день, и подавно не до того, чтобы волноваться об экологии в Туапсе.

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О чем мы писали накануне

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